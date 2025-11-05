Davide destaca mudança de postura e aprova atuação do Botafogo

Alvinegro venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão

“Tivemos outra ambição, qualidade, jogamos para ganhar do começo ao final (…) Não jogamos assim os 90 minutos em nenhum jogo. Tivemos momentos bons, mas com essa continuidade, não. Conseguimos fazer o segundo gol, às vezes não conseguimos. Isso ajuda um pouco. Temos momentos do jogo em que perdemos um pouco a ideia de como jogar, mas hoje tudo deu certo”, disse Davide Ancelotti.

O Botafogo venceu e convenceu. Com grande atuação coletiva, o Glorioso venceu o Vasco por 3 a 0 , nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, e deu um passo importante para conquistar a vaga na Libertadores em 2026. Dessa forma, o técnico Davide Ancelotti elogiou a postura do time e ficou satisfeito com o desempenho no clássico.

Em um confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores, o Botafogo se impôs e conquistou uma vitória importante. Afinal, se afastou do rival e se consolidou na sexta colocação. Dominante os 90 minutos, o Alvinegro abriu o placar no primeiro tempo com Alex Telles, de pênalti, e confirmou a vitória com gols de Artur e David Ricardo na etapa final.

“Um bom resultado, um placar onde não tomamos gol dá muita confiança. Estamos muito felizes. Vou seguir cobrando o time para que a gente siga performando assim pela nossa confiança e pela confiança do torcedor”, afirmou.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 51 pontos, se firmou na sexta colocação e segue sonhando com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2026. O Vasco, por outro lado, ocupa o nono lugar, com 42 pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.