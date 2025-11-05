Crystal Palace x AZ Alkmaar: onde assistir, escalações e arbitragem

Crystal Palace x AZ Alkmaar: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Liga Conferência 2025/26
Crystal Palace e AZ Alkmaar se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 3ª rodada da fase de liga da Liga Conferência 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
LEIA MAIS: Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade pública
Como chega o Crystal Palace
O time londrino teve um início irregular na Liga Conferência. Após a estreia com uma vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, o Crystal Palace foi surpreendido em casa e perdeu por 1 a 0 para o AEK Larnaca.
Contudo, o momento do time no futebol inglês é positivo. O time comandado pelo técnico Oliver Glasner vem de duas vitórias consecutivas, a primeira por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield, pela Copa da Liga Inglesa, e depois bateu o Brentford por 2 a 0.
Ou seja, a equipe chega embalada para buscar a segunda vitória na Liga Conferência e se colocar entre os favoritos na competição do terceiro escalão do futebol europeu.
Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Oliver Glasner não poderá contar com o atacante Eddie Nketiah, lesionado, enquanto Adam Wharton aparece com dúvida.
All set for tomorrow night ✅ pic.twitter.com/M4yDB6QLA7
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 5, 2025
Como chega o AZ Alkmaar
Por outro lado, o AZ atravessa uma excelente fase. Ao todo, são cinco vitórias consecutivas somando todas as competições, com o triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Sparta Rotterdam no Campeonato Holandês.
Porém, a campanha do time holandês na Liga Conferência não é das melhores. Isto porque a equipe estreou com uma goleada sofrida por 4 a 0 para o AEK Larnaca, com um jogador a menos, mas conseguiu reagir na segunda rodada com a vitória por 1 a 0 sobre o Slovan Bratislava.
Além disso, o técnico Maarten Martens poderá contar com o retorno de Penetra, que cumpriu suspensão na última rodada.
CRYSTAL PALACE X AZ ALKMAAR
3ª rodada da fase de liga da Liga Conferência 2025/26
Data e horário: quinta-feira, 06/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Selhurst Park, em Londres.
CRYSTAL PALACE: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Sosa; Sarr, Pino; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
AZ ALKMAAR: Owuso-Oduro; Kasius, Goes, Dekker, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Patati, Parrott, Jensen. Técnico: Maarten Martens.
Árbitro: Daniele Chiffi (Itália).
Auxiliares: Valerio Colarossi (Itália) e Davide Moro (Itália).
VAR: Daniele Doveri (Itália).