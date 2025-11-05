Craque do Flamengo, Arrascaeta pode atingir marca pessoal importante

Camisa 10 tem 36 participações em gols na temporada e, contra o São Paulo, nesta quarta (5/11), pode alcançar número de 2019

Dessa forma, no jogo desta quarta-feira (5/11), contra o São Paulo, na Vila Belmiro , o uruguaio pode atingir uma marca pessoal impressionante. Afinal, se marcar ou der assistência contra o Tricolor, em partida válida pela 23ª rodada, Arrascaeta igualaria 2019, seu ano com maior participações em gols na carreira – exatamente em sua primeira temporada pelo Fla.

Giorgian de Arrascaeta é, sem dúvidas, dos principais nomes desta “nova Era” do Flamengo, iniciada em 2019 – ano da chegada do craque. Com dois títulos de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além de outras sete conquistas, o jogador vive ano mágico em 2025, com 36 participações em gols.

Na ocasião, o jogador contratado junto ao Cruzeiro iniciou sua caminhada no Rio de Janeiro com incríveis 18 gols e 19 assistências. Não à toa, o clube conquistou o Campeonato Carioca, a Libertadores e o Brasileirão do citado ano. Desde então, nunca participara de tantos gols na carreira.

Até 2025. Isso porque, na atual temporada, o craque vem deitando e rolando, alcançando seu ano mais goleador da vida: 21 bolas nas redes, surgindo como vice-artilheiro do Brasileirão (16 gols), atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que tem 17. Somando suas 15 assistências, já são 36 participações no ano, se aproximando de 2019.

No sábado (1º/11), o camisa 10 marcou um golaço de falta na vitória por 3 a 0 contra o Sport. Agora, se participar de gol contra o São Paulo, chegará às 37 e igualará 2019. E, evidentemente, caso participe de dois gols, isolará 2025, então, como principal ano da carreira.