Corinthians pede para Memphis Depay deixar hotel milionário

Presidente Osmar Stabile apresentou a solicitação na reunião do Conselho de Orientação para tentar reduzir gastos do clube
O Corinthians solicitou ao atacante Memphis Depay que deixe a suíte do hotel que reside atualmente no centro de São Paulo. A hospedagem tem o valor mensal de R$ 250 mil, que é bancada pelo clube, conforme previsto no contrato com o jogador.

O portal Uol divulgou a informação. O pedido foi feito pelo presidente Osmar Stabile, divulgado na última reunião do Conselho de Orientação (Cori), no último dia 29 de outubro. A solicitação está presente na ata do encontro.

“Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor”, informa um trecho da ata.

Por outro lado, o Corinthians informou que o próprio jogador se prontificou a fazer a mudança. Entretanto, não há a expectativa de que a suíte fique disponível. Pessoas próximas a Memphis afirmam que o jogador não deve deixar o local. Um dos principais motivos são as facilidades apresentadas no local, especialmente quanto aos serviços prestados.

A suíte conta com serviços de quarto, mordomia, lavanderia, limpeza e concierge. Além disso, a distância do local para o CT Joaquim Grava é menor do que em outros bairros nobres da capital paulista, como o Alphaville, por exemplo. Por conta disso, o holandês não aprovou nenhuma casa no condomínio quando chegou ao Brasil.

