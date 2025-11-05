Corinthians garante aval para empréstimo de R$ 100 milhões

Conselho de Orientação (Cori) autoriza operação, e Timão pode derrubar transfer ban e ainda aumentar fluxo de caixa no fim do ano / Crédito: Jogada 10

Com sérios problemas financeiros e ainda trabalhando nos bastidores para derrubar o transfer ban, o Corinthians teve uma notícia nesta quarta-feira (5). A diretoria obteve autorização do Conselho de Orientação (Cori) para tomar empréstimo e antecipar cota da Liga Forte União (LFU) em uma operação cujos valores somam R$ 100 milhões. O montante seria destinado ao fluxo de caixa dos últimos meses do ano e ao pagamento Do transfer ban imposto pela Fifa por conta dívida com o Santos Laguna (MEX) em relação ao zagueiro Félix Torres. A dívida com o clube mexicano é de cerca de R$ 40 milhões. No total, o Timão tem mais de R$ 125 milhões em dívidas em seis casos de condenações na Fifa.