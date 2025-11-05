Corinthians garante aval para empréstimo de R$ 100 milhões

Corinthians garante aval para empréstimo de R$ 100 milhõesConselho de Orientação (Cori) autoriza operação, e Timão pode derrubar transfer ban e ainda aumentar fluxo de caixa no fim do ano
Com sérios problemas financeiros e ainda trabalhando nos bastidores para derrubar o transfer ban, o Corinthians teve uma notícia nesta quarta-feira (5). A diretoria obteve autorização do Conselho de Orientação (Cori) para tomar empréstimo e antecipar cota da Liga Forte União (LFU) em uma operação cujos valores somam R$ 100 milhões.
O montante seria destinado ao fluxo de caixa dos últimos meses do ano e ao pagamento Do transfer ban imposto pela Fifa por conta dívida com o Santos Laguna (MEX) em relação ao zagueiro Félix Torres. A dívida com o clube mexicano é de cerca de R$ 40 milhões. No total, o Timão tem mais de R$ 125 milhões em dívidas em seis casos de condenações na Fifa.
O clube, aliás, trabalha com a necessidade de obter R$ 27,5 milhões em empréstimo em novembro, além de R$ 72,5 milhões para dezembro de 2025.
Além do bloqueio pela dívida com o Santos Laguna (MEX), o Corinthians terá de pagar integralmente o contrato do meia Matias Rojas. As duas punições, somadas, superam R$ 85 milhões. O clube ainda aguarda a decisão da Corte Arbitral do Esporte para os casos de outros quatro atletas: Rodrigo Garro, Maycon, José Martínez e Charles. O montante pode superar R$ 125 milhões em punições.
Por fim, o clube acumula uma dívida bruta de R$ 2.7 bilhões, somando o endividamento do Corinthians e da Neo Química Arena. A informação, aliás, foi do segundo balancete referente ao mês de julho de 2025 divulgado no início de outubro.