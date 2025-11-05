City atropela o Dortmund e segue invicto na Champions

Foden brilha com dois gols, Haaland também marca e equipe de Guardiola vence por 4 a 1 na reedição da final de 2020/21 / Crédito: Jogada 10

No duelo que reeditou a final europeia de 2020/21, o City goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Phil Foden foi o grande destaque da partida com dois gols marcados, enquanto o artilheiro Haaland e Cherki completaram a vitória no Etihad Stadium, em Manchester. Destaque também para as boas atuações do brasileiro Savinho e de Reijnders, com duas assistências. Por outro lado, o zagueiro Anton descontou para o time alemão. LEIA MAIS: Luis Suárez é suspenso pela MLS por conduta violenta

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola segue invicto nesta edição da Champions e está na briga pela parte de cima da tabela. Com o resultado, o City chegou a 10 pontos, com três vitórias e um empate em quatro rodadas, na 4ª posição. Por outro lado, o Dortmund sofreu a primeira derrota nesta edição da Champions e segue com os mesmos sete pontos que começou a 4ª rodada. Assim, o time alemão caiu para a 12ª colocação. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs. O jogo A partida começou equilibrada e o Dortmund deu um belo cartão de visitas. No entanto, a partir dos 15 minutos, o City dominou as ações. Com uma boa atuação de Savinho e Reijnders, os donos da casa criaram as melhores oportunidades e Foden abriu o placar aos 21. Embalado, o City ampliou com o artilheiro Haaland, aos 28, e levou uma boa vantagem para o vestiário.