City atropela o Dortmund e segue invicto na Champions

City atropela o Dortmund e segue invicto na ChampionsFoden brilha com dois gols, Haaland também marca e equipe de Guardiola vence por 4 a 1 na reedição da final de 2020/21
No duelo que reeditou a final europeia de 2020/21, o City goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Phil Foden foi o grande destaque da partida com dois gols marcados, enquanto o artilheiro Haaland e Cherki completaram a vitória no Etihad Stadium, em Manchester. Destaque também para as boas atuações do brasileiro Savinho e de Reijnders, com duas assistências. Por outro lado, o zagueiro Anton descontou para o time alemão.
Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola segue invicto nesta edição da Champions e está na briga pela parte de cima da tabela. Com o resultado, o City chegou a 10 pontos, com três vitórias e um empate em quatro rodadas, na 4ª posição.
Por outro lado, o Dortmund sofreu a primeira derrota nesta edição da Champions e segue com os mesmos sete pontos que começou a 4ª rodada. Assim, o time alemão caiu para a 12ª colocação.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
O jogo
A partida começou equilibrada e o Dortmund deu um belo cartão de visitas. No entanto, a partir dos 15 minutos, o City dominou as ações. Com uma boa atuação de Savinho e Reijnders, os donos da casa criaram as melhores oportunidades e Foden abriu o placar aos 21. Embalado, o City ampliou com o artilheiro Haaland, aos 28, e levou uma boa vantagem para o vestiário.
Mesmo com a vitória encaminhada, o City voltou do intervalo com a mesma intensidade e criou boas chances com Savinho e Haaland. Porém, Foden marcou mais uma vez, após ótimo passe de Reijnders aos 11 minutos. O Dortmund, por outro lado, só conseguiu reagir após algumas alterações na equipe e o zagueiro Anton diminuiu o placar aos 26. O time alemão deu sinais de reação, mas não foi o suficiente para evitar a derrota no Etihad Stadium. Por fim, aos 45 minutos, Cherki, que também saiu do banco, teve liberdade para arrastar a bola e finalizou da entrada da área para transformar a vitória em goleada.
MANCHESTER CITY 4X1 BORUSSIA DORTMUND
4ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 05/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Etihad Stadium, em Manchester.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O’Reilly (Aït-Nouri, 40’/2ºT); Nico González, Reijnders (Bernardo Silva, 33’/2ºT) e Foden; Savinho (Rúben Dias, 33’/2ºT), Doku (Cherki, 33’/2ºT) e Haaland (Marmoush, 40’/2ºT). Técnico: Pep Guardiola.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini (Emre Can, 20’/2ºT); Ryerson, Nmecha, Sabitzer (Gross, 20’/2ºT) e Svensson; Beier (Jobe Bellingham, 20’/2ºT), Adeyemi (Fábio Silva, 36’/2ºT) e Guirassy (Chukwuemeka, 20’/2ºT). Técnico: Niko Kovac.
Gols: Foden, 21’/1ºT (1-0); Haaland, 28’/1ºT (2-0); Foden, 11’/2ºT (3-0); Anton, 26’/2ºT (3-1); Cherki, 45’/2ºT (4-1).
Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia).
Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia).
VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).
Cartões amarelos: Savinho, O’Reilly (MAC); Svensson (BRD).