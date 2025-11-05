Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Os arquirrivais Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, em partida válida pelo complemento da 32ª rodada do Brasileirão, no Castelão. As duas equipes, principalmente o Tricolor, brigam contra o rebaixamento.

Como chega o Ceará

O Vozão entrou na rodada em 12º lugar, com 38 pontos. Assim, ao mesmo tempo em que briga contra o rebaixamento também luta para conquistar uma vaga na Sul-Americana de 2026. O Alvinegro aposta no fato de ter apenas uma baixa: o zagueiro Marllon, que cumpre suspensão. Por outro lado, são seis jogadores pendurados.

Como chega o Fortaleza

Já o Leão abriu a rodada em 18º lugar, com apenas 28 pontos em 30 jogos, a cinco do Santos. Ao longo da semana, a equipe promoveu um treino aberto e convocou a torcida para o importante clássico. Assim como o rival, o Tricolor tem apenas um desfalque por suspensão. É o volante Pochettino. No entanto, o DM tem João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Allanzinho e Rodrigo.

CEARÁ X FORTALEZA

32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 6/11/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

FORTALEZA: Breno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro Técnico: Palermo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)