Carlos Augusto marca, Inter bate o Kairat e segue 100% na Champions League

Brasileiro decide em confronto mais complicado do que a equipe italiana esperava, no 2 a 1 pela 4ª rodada do torneio continental / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão enfrentou mais dificuldades do que esperava contra o Kairat, do Cazaquistão, no San Siro. Entretanto, os comandados do técnico Cristian Chivu venceram por 2 a 1, com gols de Lautaro Martínez e Carlos Augusto, enquanto Arad descontou. Com o resultado, o time italiano segue com 100% de aproveitamento no torneio continental, com 12 pontos, na 3ª colocação, enquanto os visitantes estão na antepenúltima posição, com apenas um ponto. O próximo compromisso da equipe Nerazzurri será no domingo (9), às 16h45 (de Brasília), contra a Lazio, no San Siro, pelo Calcio. Pela Champions, no dia 26, às 17h (de Brasília), o time italiano mede forças com o Atlético de Madrid, no Metropolitano. O time do Cazaquistão, por sua vez, enfrenta o Copenhagen, no Parken, no mesmo dia, porém às 14h45 (de Brasília).

Tanto bate… até que fura As primeiras grandes chances dos donos da casa saíram dos pés de Dimarco e Lautaro Martínez, que finalizaram em direção ao gol, contudo pararam em Anarbekov. Ao longo dos primeiros quarenta e cinco minutos, a Inter pressionou e teve muito mais volume de jogo, mas faltou pontaria e tranquilidade para tirar o zero do placar. Do outro lado, Edmílson buscou o cruzamento, mas Sommer fez a defesa. Em outra boa chegada do Kairat, Satpaev emendou uma bomba por cima e chegou a carimbar o travessão. No fim do primeiro tempo, Lautaro voltou a incomodar o sistema defensivo do time do Cazaquistão. Assim, o argentino tentou duas vezes para, enfim, estufar a rede e abrir o placar no San Siro.