Cade proíbe Libra e LFU de associarem novos clubes

Decisão impede a entrada do Atlético-MG na LFU, suspende novas adesões às ligas e trava avanço na unificação do futebol brasileiro

A medida aconteceu por uma investigação do órgão, que apura se as ligas teriam cometido a prática de gun jumping. Ou seja, uma operação de concentração econômica antes da aprovação do Cade.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão ligado ao Ministério da Justiça, proibiu, em liminar nesta quarta-feira (5), que a Libra e LFU (Liga Forte União) associem novos clubes às suas estruturas. Caso aconteça um descumprimento, deve-se aplicar uma multa de R$ 50 mil por dia.

Recentemente, Vitória e o Atlético-MG anunciarem a intenção de deixar a Libra e se juntarem à LFU. Embora as mudanças estejam previstas apenas para 2030. Contudo, o Cade avalia que essas movimentações podem se enquadrar justamente no objeto da investigação.

Diante da situação, a LFU se manifestou sobre a decisão do Cade, nesta quarta-feira (5). A Libra, entretanto, ainda não se poscionou após a decisão.

“A LFU recebeu hoje uma medida preventiva do Cade, determinando que, até o final do processo atualmente em curso naquela autarquia, se abstenha de praticar atos que tenham por objeto ou possam implicar a admissão de novos clubes em sua estrutura associativa. E reitera que sempre agiu, e continuará a agir, com respeito ao Cade e de acordo com as leis brasileiras. A LFU apresentará, tempestivamente, os documentos que lhe foram solicitados pelo Cade”, escreveu em nota.

Os clubes

LFU: Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.