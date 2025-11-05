Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

RB Bragantino e Corinthians fazem um duelo regional nesta quarta-feira (05/11), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta busca uma recuperação imediata após perder os quatro últimos jogos e ver a zona de rebaixamento mais próxima. Por outro lado, o Timão vive grande fase com três vitórias seguidas e sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o embate. Mas ele não estará só nesta empreitada. Cleiton Santos o auxilia nos comentários, enquanto Vanderlei Lima vai garantir as melhores reportagens.