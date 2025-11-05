Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Massa Bruta tenta encerrar sequência de quatro derrotas, enquanto Timão chega embalado com três vitórias seguidas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

RB Bragantino e Corinthians fazem um duelo regional nesta quarta-feira (05/11), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta busca uma recuperação imediata após perder os quatro últimos jogos e ver a zona de rebaixamento mais próxima. Por outro lado, o Timão vive grande fase com três vitórias seguidas e sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o embate. Mas ele não estará só nesta empreitada. Cleiton Santos o auxilia nos comentários, enquanto Vanderlei Lima vai garantir as melhores reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar