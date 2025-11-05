Botafogo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Glorioso e Cruz-Maltino fazem confronto que pode ser decisivo para as pretensões de jogar a Libertadores-2026

Nesta quarta-feira (5), Botafogo e Vasco se enfrentam, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro-2025. Os rivais, aliás, se reencontram, no Colosso do Subúrbio, após as últimas quartas de final da Copa do Brasil, com o Cruz-Maltino superando o Glorioso, nos pênaltis, após dois empates em 1 a 1.

