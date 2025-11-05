Botafogo se impõe no Nilton Santos, vence o Vasco e cola no G5 do Brasileirão

Botafogo se impõe no Nilton Santos, vence o Vasco e cola no G5 do BrasileirãoAlvinegro bate o Cruz-Maltino por 3 a 0, com tranquilidade, e segue vivo na briga por uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores
Em um confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, no Nilton Santos, e voltou a encostar no G5 do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais do primeiro tempo, Alex Telles, de pênalti, abriu o placar para delírio da torcida. Assim, na volta do intervalo, Artur e David Ricardo sacramentaram o triunfo no último Clássico da Amizade de 2025.
No momento, o Alvinegro soma 51, em sexto, a dois do Bahia, que enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (5). Já o time da Colina conheceu sua segunda derrota consecutiva e estacionou nos 42 pontos, agora na décima colocação
Na próxima rodada, o Glorioso visita o Vitória, no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão. O Cruz-Maltino, por sua vez, mede forças com o Juventude, no sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário.
Glorioso pressiona e sai na frente
Logo aos 9′ do primeiro tempo, Marlon Freitas fez um ótimo lançamento para Vitinho, que invadiu a área e passou para Santo. O jogador desviou em direção ao gol, mas a bola tocou em Robert Renan e foi para fora. Em outra boa chegada, Joaquín Corrêa aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou com perigo, ao obrigar uma boa defesa de Léo Jardim.
Depois de uma bola lançada na área, Marlon Freitas finalizou de primeira, porém em cima de Robert Renan. Os jogadores do Botafogo, então, pediram toque de mão, entretanto o árbitro não viu qualquer irregularidade na jogada. O Vasco tentou por cima com Vegetti, enquanto na sobra Puma dominou, mas chutou para fora.
Após erro de passe de Courinho, o Alvinegro foi ágil no contra-ataque. Novamente Marlon Freitas foi certeiro no lançamento e encontrou Santi, que soltou a bomba na área, mas parou em uma linda defesa de Léo Jardim. No fim da primeira etapa, Cuesta derrubou Joaquín Corrêa na área. Alex Telles, então, foi para a cobrança e abriu o placar.
Alvinegro faz dever de casa
Na volta do intervalo, o Vasco reagiu e passou a aparecer com mais frequência no ataque. Assim, Gómez recuperou a bola e cruzou rasteiro para Rayan, que tentou finalizar, porém carimbou na defesa alvinegra. Na jogada seguinte, Matheus França errou o passe e concedeu contra-ataque. Vitinho, então, cruzou para Joaquín Corrêa carimbar o travessão.
Em seguida, Alex Telles soltou a bomba da intermediária para boa defesa de Léo Jardim. Enquanto isso, Andrés Gómez foi mais acionado pela esquerda, mas o sistema ofensivo cruz-maltino deixou a desejar. Por outro lado, Savarino deu um passe “açucarado” para Artur ter liberdade e ampliar o marcador, com muita tranquilidade.
Para aumentar a confiança na reta final do Brasileirão, o Botafogo chegou ao terceiro gol e esbanjou autoridade para vencer o arquirrival. Com a bola lançada na área, Cuiabano arrisca o chute e, na sobra, acaba construindo um passe para David Ricardo cabecear, de peixinho, e marcar o terceiro do Alvinegro. Por fim, Newton escorou na segunda trave para Cuiabano, mas Cuesta afastou o perigo.
BOTAFOGO 3 x 0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 5/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)
Gols: Alex Telles 46’/1ºT (1-0); Artur 26’/2ºT (2-0); David Ricardo 31’/2ºT (3-0)
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo (Newton 35’/2ºT), Marlon Freitas e Santi Rodríguez (Allan 35’/2ºT); Savarino (Cuiabano 28’/2ºT), Joaquín Corrêa (Artur 18’/2ºT) e Arthur Cabral (Chris Rmos 28’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti
VASCO: Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura 24’/2ºT), Tchê Tchê (Matheus França – intervalo) e Coutinho (Thiago Mendes 42’/2ºT); Rayan, Andrés Gómez (GB 42’/2ºT) e Vegetti (David 33’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Barboza, Artur e Marlon Freitas (BOT); Matheus França, David e Fernando Diniz (VAS)
Cartões Vermelhos: –
