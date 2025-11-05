Auxiliar do Atlético explica Dudu na direita e revela “carta na manga”

Diogo Alves detalhou o plano inicial de usar "perna hábil" para atacar o Bahia e como a mudança no intervalo foi decisiva para a goleada / Crédito: Jogada 10

O Atlético goleou o Bahia por 3 a 0, nesta quarta-feira (05/11), em uma noite avassaladora no segundo tempo. Contudo, no início do jogo, um detalhe tático chamou a atenção: Dudu, acostumado a jogar na esquerda, atuou pelo lado direito. Após a partida, o auxiliar Diogo Alves explicou a estratégia da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Ele, aliás, admitiu que o plano inicial não funcionou, mas que a equipe tinha uma “carta na manga”. No primeiro tempo, o Atlético foi pouco produtivo. Diogo Alves explicou que o plano de jogo demandava atletas com “perna hábil” (destros pela direita e canhotos pela esquerda). O objetivo, portanto, era atacar os espaços que a defesa do Bahia, que fecha o eixo central, costuma deixar.

“Como plano inicial, a gente imaginava ter jogadores na sua posição… para que a gente pudesse atacar um bloco que com certeza estaria muito compacto”, iniciou o auxiliar. Contudo, a estratégia não surtiu efeito. Por isso, a comissão técnica buscou soluções. “A gente tinha uma carta na manga, uma carta bem segura, que é essa relação do próprio Dudu com o Arana”, revelou Alves. Desse modo, a volta de Dudu para a esquerda no segundo tempo, combinada com a expulsão de Kanu, mudou o jogo.

“Obviamente que nos fez bem. Claramente, a expulsão condiciona também. A gente precisa levar o jogo como algo mais amplo”, ponderou. Por fim, o auxiliar detalhou a instrução passada no vestiário. A equipe, afinal, identificou que o jogo estava previsível. “Fomos treinando o Bahia para defender cruzamentos”, explicou Diogo Alves.