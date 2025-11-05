Atlético-MG x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Com objetivos opostos no Brasileiro e com retornos importantes aos times, Atlético e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena MRV

Nesta quarta (5), Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam, na Arena MRV, de olho em objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da competição. Enquanto o Bahia tenta diminuir a distância para o G-4 e confirmar uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores, o Atlético quer se afastar de vez da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte está pronta para mais uma transmissão, ao vivo, a partir de 18h30. Ricardo Froede já anunciou em suas redes sociais que narra a partida. Kelwin Lucas oferece o luxuoso auxílio nos comentários. David Silva, na reportagem, completa o trio de ouro de encontro entre mineiros e baianos.