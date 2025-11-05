Arthur minimiza derrota do Grêmio: ‘Goleiro deles foi o melhor em campo’

Volante do Grêmio elogiou atuação do goleiro Cássio na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em plena Arena, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Depois de três vitórias seguidas como mandante, o Grêmio voltou a ter problemas na Arena e foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, nesta quarta-feira (5). Em partida válida pela 32ª do Campeonato Brasileiro, o Tricolor levou o gol no fim do primeiro tempo e buscou o empate até os minutos finais do jogo, mas parou no goleiro Cássio e na falta de efetividade do ataque tricolor. O volante Arthur, inclusive, citou a boa atuação do goleiro Cássio para minimizar a derrota do Grêmio para o Cruzeiro. Afinal, o goleiro da Raposa fez duas ótimas defesas para evitar o empate do Tricolor na etapa final da partida, em Porto Alegre.

“A gente fica triste pelo resultado, não era o resultado que a gente queria, ainda mais jogando em casa, com a força da nossa torcida. Temo que tirar de ponto positivo que a gente fez uma grande partida. Na minha opinião, o goleiro deles foi o melhor em campo. Então, significa que a gente criou muito, teve muitas chances de gol. Não conseguimos concluir todas essas oportunidades de gol, mas é o futebol”, afirmou Arthur, após a partida, ao “Premiere”. “Tivemos muito volume ofensivo, talvez caprichar um pouco mais na hora de finalizar, mas também tem o mérito do goleiro deles. Olha quantos milagres o Cássio fez hoje. Infelizmente, hoje a bola não entrou. Mas é seguir trabalhando. Tivemos bastantes pontos positivos na partida”, reforçou Arthur. Apesar das falas de Arthur, o Grêmio teve poucas chances claras de gols contra o Cruzeiro. Afinal, o Tricolor só conseguiu ter mais oportunidades após Fabrício Bruno abrir o placar no fim do primeiro tempo. Arthur evita falar em objetivos do Grêmio Com a derrota para o Cruzeiro, o Grêmio parou nos 39 pontos e caiu para a 13ª colocação. Agora, o Tricolor tem apenas seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e segue oito atrás do G-7.

No entanto, questionado sobre os objetivos do Grêmio nesta reta final do Brasileirão, Arthur preferiu focar no “jogo a jogo”. O volante, inclusive, citou o duelo com o Fortaleza, no próximo domingo (9), às 20h30, na Arena Castelão. “Sempre o próximo jogo vai ser mais importante. Se esse jogo vai condicionar a Sul-Americana, pré-Libertadores, o que for, não importante. Estamos focados nos próximos três pontos. Nosso próximo objetivo é o Fortaleza”.