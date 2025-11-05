Arrascaeta se torna maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Arrascaeta escreveu mais um grande capítulo com a camisa do Flamengo. Afinal, com o gol marcado diante do São Paulo, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão, o meia uruguaio se tornou o estrangeiro com mais gols na história do clube. Assim, ele chegou a 95 gols e ultrapassou o argentino Doval, ídolo rubro-negro na década de 70, com 94.

Doval vestiu a camisa do Flamengo de 1969 a 1971 e depois de 1972 a 1975. No total, disputou 263 jogos e marcou 94 gols. Por décadas, o ex-jogador argentino foi o estrangeiro com mais gols da história do Rubro-Negro. Até Arrascaeta, enfim, superá-lo, em 2025.