Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta se torna maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Arrascaeta se torna maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Uruguaio marcou contra o São Paulo, nesta quarta-feira (5), e superou o argentino Doval
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Arrascaeta escreveu mais um grande capítulo com a camisa do Flamengo. Afinal, com o gol marcado diante do São Paulo, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão, o meia uruguaio se tornou o estrangeiro com mais gols na história do clube. Assim, ele chegou a 95 gols e ultrapassou o argentino Doval, ídolo rubro-negro na década de 70, com 94.

Doval vestiu a camisa do Flamengo de 1969 a 1971 e depois de 1972 a 1975. No total, disputou 263 jogos e marcou 94 gols. Por décadas, o ex-jogador argentino foi o estrangeiro com mais gols da história do Rubro-Negro. Até Arrascaeta, enfim, superá-lo, em 2025.

Com o gol marcado diante do São Paulo, Arrascaeta chegou a 17 gols na atual edição do Brasileirão e acirrou a disputa com o centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro. O uruguaio, aliás, vive sua temporada com mais participações em gols na carreira, com 22 gols e 15 assistências, tendo superado o desempenho de 2019.

Contratado em 2019, Arrascaeta soma 95 gols e 108 assistências em 346 jogos disputados. Em sua passagem mais do que vitoriosa, o meia uruguaio conquistou duas Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além de uma Recopa, três Supercopas do Brasil e cinco estaduais. Ele, portanto, é o jogador mais vitorioso da história do Flamengo.

Estrangeiros com mais gols pelo Flamengo:

1º – Giorgian De Arrascaeta (Uruguai): 95 gols
2º – Narciso Doval (Argentina): 94 gols
3º – Jorge Benítez (Paraguai): 75 gols
4º – Dejan Petkovic (Sérvia): 57 gols
5º – Sidney Pullen (Inglaterra): 50 gols
6º – Agustín Valido (Argentina): 44 gols
7º – Paolo Guerrero (Peru): 43 gols
8º – Alfredo González (Argentina): 31 gols
9º – Fritz Engel (Alemanha): 23 gols
10º – Agustín Cosso (Argentina): 20 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar