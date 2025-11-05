Alfredo Sampaio teme por parceria da FTBF com a CBF após fala polêmica de Oswaldo de Oliveira

Diretor da Federação Brasileira de Treinadores detalha situação polêmica durante 2º Fórum, realizado na sede da CBF / Crédito: Jogada 10

Presidente do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), diretor da FBTF (Federação Brasileira de Treinadores de Futebol) e um dos organizadores do 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio lamentou as declarações de Oswaldo de Oliveira durante o evento realizado na sede da CBF, na última terça-feira (4/11). Em entrevista exclusiva ao Jogada10, nesta quarta-feira (5/11), Sampaio afirmou que o episódio causou um grande estrago na relação construída entre a entidade e a Confederação Brasileira de Futebol. Sampaio explicou que o fórum foi uma iniciativa da FBTF, com o apoio institucional da CBF, que cedeu o espaço e participou da organização.

LEIA MAIS: Leão e Oswaldo, críticos à presença de estrangeiros, brilharam no exterior “Era uma oportunidade importante dos treinadores se reunirem para poder discutir, debater sobre a carreira no Brasil, ver o que precisava melhorar. A CBF se prontificou a incidir o espaço, participar, apoiando, enfim. Então era um objetivo de um fórum para se debater sobre a carreira do treinador brasileiro “, disse. Segundo ele, a entidade teve reuniões prévias com o presidente da CBF, Samir Xaud, e também com o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções Rodrigo Caetano. “O (Carlo) Ancelotti é um cara extremamente gentil, nos recebeu muito bem. Conversamos quase 50 minutos, uma conversa informal sobre vários temas, e ele se prontificou. Está presente a nos ajudar junto à CBF, para o desenvolvimento dos treinadores brasileiros, para o crescimento. Ele é extremamente educado e gentil, e mostrou muito interesse nas nossas causas aqui“, relatou.

“Não há nada contra os estrangeiros” O dirigente também rebateu qualquer interpretação xenófoba sobre o debate em torno dos técnicos estrangeiros. “Ninguém é contra o treinador vir de fora. Nós mesmos já fomos estrangeiros em outros lugares. A discussão era entender por que o técnico brasileiro perdeu espaço e virou ‘ultrapassado'”, explicou. Sampaio destacou que o fórum contou com representantes de associações de Portugal e Espanha para promover uma troca de experiências.

“Nós já fomos estrangeiros em outros lugares também, então não há nenhum tipo de xenofobia. O que nós estávamos querendo discutir é por que o treinador brasileiro perdeu tanto espaço e foi rotulado de ‘ultrapassado’ e ‘desatualizado’. O mercado está aberto, mas quem tem mais competência se estabelece”, afirmou. Fala de Oswaldo de Oliveira “estragou” aproximação com CBF Ao comentar o discurso de Oswaldo de Oliveira, que sugeriu a volta de um técnico brasileiro à Seleção após a saída de Ancelotti, Sampaio foi duro. “Nós nos aproximamos da CBF, que acenou com uma caminhada conjunta conosco. O presidente e agora essa nova diretoria estão fazendo uma nova gestão do futebol brasileiro, mudanças. Você viu aí calendário, vai ter o fair play, vai ter um monte de coisa, então os caras estão mudando e deram abertura. E aí o Oswaldo com aquela fala imbecil dele conseguiu estragar isso porque houve um bombardeio contra a CBF. A imprensa achou que era um curso feito pela CBF, que a CBF errou em chamar pessoas como Oswaldo e o Leão e, portanto, a CBF permitiu que dentro da casa dela o treinador dela fosse ofendido, desrespeitado “, discorreu.