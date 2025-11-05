Alfredo Sampaio teme por parceria da FTBF com a CBF após fala polêmica de Oswaldo de Oliveira

Alfredo Sampaio teme por parceria da FTBF com a CBF após fala polêmica de Oswaldo de OliveiraDiretor da Federação Brasileira de Treinadores detalha situação polêmica durante 2º Fórum, realizado na sede da CBF
Presidente do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), diretor da FBTF (Federação Brasileira de Treinadores de Futebol) e um dos organizadores do 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio lamentou as declarações de Oswaldo de Oliveira durante o evento realizado na sede da CBF, na última terça-feira (4/11).
Em entrevista exclusiva ao Jogada10, nesta quarta-feira (5/11), Sampaio afirmou que o episódio causou um grande estrago na relação construída entre a entidade e a Confederação Brasileira de Futebol. Sampaio explicou que o fórum foi uma iniciativa da FBTF, com o apoio institucional da CBF, que cedeu o espaço e participou da organização.
“Era uma oportunidade importante dos treinadores se reunirem para poder discutir, debater sobre a carreira no Brasil, ver o que precisava melhorar. A CBF se prontificou a incidir o espaço, participar, apoiando, enfim. Então era um objetivo de um fórum para se debater sobre a carreira do treinador brasileiro“, disse.
Segundo ele, a entidade teve reuniões prévias com o presidente da CBF, Samir Xaud, e também com o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções Rodrigo Caetano.
“O (Carlo) Ancelotti é um cara extremamente gentil, nos recebeu muito bem. Conversamos quase 50 minutos, uma conversa informal sobre vários temas, e ele se prontificou. Está presente a nos ajudar junto à CBF, para o desenvolvimento dos treinadores brasileiros, para o crescimento. Ele é extremamente educado e gentil, e mostrou muito interesse nas nossas causas aqui“, relatou.
“Não há nada contra os estrangeiros”
O dirigente também rebateu qualquer interpretação xenófoba sobre o debate em torno dos técnicos estrangeiros.
“Ninguém é contra o treinador vir de fora. Nós mesmos já fomos estrangeiros em outros lugares. A discussão era entender por que o técnico brasileiro perdeu espaço e virou ‘ultrapassado'”, explicou.
Sampaio destacou que o fórum contou com representantes de associações de Portugal e Espanha para promover uma troca de experiências.
“Nós já fomos estrangeiros em outros lugares também, então não há nenhum tipo de xenofobia. O que nós estávamos querendo discutir é por que o treinador brasileiro perdeu tanto espaço e foi rotulado de ‘ultrapassado’ e ‘desatualizado’. O mercado está aberto, mas quem tem mais competência se estabelece”, afirmou.
Fala de Oswaldo de Oliveira “estragou” aproximação com CBF
Ao comentar o discurso de Oswaldo de Oliveira, que sugeriu a volta de um técnico brasileiro à Seleção após a saída de Ancelotti, Sampaio foi duro.
“Nós nos aproximamos da CBF, que acenou com uma caminhada conjunta conosco. O presidente e agora essa nova diretoria estão fazendo uma nova gestão do futebol brasileiro, mudanças. Você viu aí calendário, vai ter o fair play, vai ter um monte de coisa, então os caras estão mudando e deram abertura. E aí o Oswaldo com aquela fala imbecil dele conseguiu estragar isso porque houve um bombardeio contra a CBF. A imprensa achou que era um curso feito pela CBF, que a CBF errou em chamar pessoas como Oswaldo e o Leão e, portanto, a CBF permitiu que dentro da casa dela o treinador dela fosse ofendido, desrespeitado“, discorreu.
O dirigente afirmou que a repercussão negativa pode comprometer a parceria recém-formada.
“A CBF estava disposta a caminhar junto, mas agora ficou um clima difícil. Nós precisamos muito mais deles do que eles de nós. Não sei se vamos conseguir reverter o dano”, concluiu.