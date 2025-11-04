Zagueiro do Real Madrid diz que imprensa exagerou e elogia Vini Jr: “Incrível e muito gente boa”

Huijsen afirma que brasileiro pediu perdão pelo excesso e deixa claro que o conflito com Xabi Alonso está encerrado no clube merengue

Na coletiva que antecedeu o duelo entre Liverpool e Real Madrid, o zagueiro Huijsen falou sobre a relação entre Vini Jr e Xabi Alonso. Assim, o defensor preferiu mostrar que o assunto está superado internamente e saiu em defesa do brasileiro, após ele ter reclamado da substituição no clássico com o Barcelona.

“Para falar a verdade, falou-se demais na imprensa, que talvez fez muito alarde quando não era para tanto. Pediu perdão, que me parecia justo, e é um companheiro incrível, muito gente boa, e essas coisas acontecem no futebol”, disse.