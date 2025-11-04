Zagueiro do Real Madrid diz que imprensa exagerou e elogia Vini Jr: “Incrível e muito gente boa”Huijsen afirma que brasileiro pediu perdão pelo excesso e deixa claro que o conflito com Xabi Alonso está encerrado no clube merengue
Na coletiva que antecedeu o duelo entre Liverpool e Real Madrid, o zagueiro Huijsen falou sobre a relação entre Vini Jr e Xabi Alonso. Assim, o defensor preferiu mostrar que o assunto está superado internamente e saiu em defesa do brasileiro, após ele ter reclamado da substituição no clássico com o Barcelona.
“Para falar a verdade, falou-se demais na imprensa, que talvez fez muito alarde quando não era para tanto. Pediu perdão, que me parecia justo, e é um companheiro incrível, muito gente boa, e essas coisas acontecem no futebol”, disse.
Além disso,o atleta falou sobre a preparação da equipe merengue para enfrentar os Red, pela quarta rodada da Champions League. Dessa forma, o confronto ocorre nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em Anfield.
“Estamos muito ansiosos. Esperamos conquistar os três pontos e dar o nosso melhor. Mentalmente, estou em ótima forma. Estou muito feliz por estar aqui, é meu sonho. Espero trazer muita alegria aos torcedores do Real Madrid”, completou.
“Eu, particularmente, já joguei aqui. Não será problema nenhum. É só um campo de futebol e quem joga são os jogadores. Nesse sentido, prefiro treinar no nosso centro de treinamento do que aqui, na preparação para esta partida”, concluiu.
