Yuri Lima anuncia volta ao futebol um mês depois de término com Iza

Volante desiste da aposentadoria e acerta com o Primavera FC, com a intenção de disputar a elite do Paulistão em 2026 após acesso histórico / Crédito: Jogada 10

Yuri Lima decidiu retornar ao futebol profissional um mês após terminar seu relacionamento com a cantora Iza. O meio-campista, de 31 anos, comunicou acerto com o Primavera FC em um projeto ambicioso e até já foi apresentado pelo clube. O clube recentemente conquistou o histórico e inédito acesso para disputar a Primeira Divisão do Campeonato Paulista em 2026. Inclusive, também garantiu a participação também na Copa do Brasil do próximo ano. O clube com mais de 100 anos de história da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, conta com outros nomes famosos da modalidade em sua gestão. São os casos de Rafael Marques e Rodrigo Arroz. O Mirassol foi o último time pelo qual Yuri Lima atuou no ano passado. Ou seja, ele integrou o elenco que conquistou o primeiro acesso à elite do futebol brasileiro.

Yuri Lima preferiu retomar o relacionamento com Iza Apesar disso, rescindiu seu contrato com o clube antes do fim da temporada. Antes disso, ele soma passagens por Santos, Fluminense e Juventude. O meio-campista, aliás, decidiu fazer uma pausa em sua carreira depois do escândalo em que traiu Iza. No caso, a intenção de Yuri Lima era tentar a reconciliação com a cantora e dar prioridade a sua filha Nala após o nascimento, já que o episódio polêmico ocorreu ainda durante a gravidez. Em entrevista à “ESPN”, o volante declarou que se tratava de uma decisão provisória, porque queria seguir a carreira como jogador profissional. “Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. É a paixão da minha vida. Estou me preparando para isso e quero ser o melhor que eu puder, chegar o mais longe que eu puder”, esclareceu o meio-campista.