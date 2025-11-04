Weverton intensifica treinos no Palmeiras e tenta voltar para a final da Libertadores

Goleiro se recupera de uma fissura na mão direita, vê reserva ganhar espaço no Verdão com boas atuações e acirrar disputa por titularidade / Crédito: Jogada 10

A disputa pela vaga no gol do Palmeiras promete ser um dos grandes temas nas semanas que antecedem a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra o Flamengo. Isso porque o titular Weverton pode estar à disposição de Abel Ferreira justamente a tempo da decisão. O goleiro, afastado desde meados de outubro por conta de uma fissura na mão direita, intensificou o tratamento nos últimos dias e deve iniciar os trabalhos com bola na próxima semana, na Academia de Futebol. A liberação, no entanto, dependerá da completa cicatrização da lesão.

Na semana passada, exames ainda apontaram a presença do problema, o que manteve o goleiro em recuperação. Em imagens divulgadas pelo clube, Weverton ainda aparecia utilizando uma proteção na mão. Mesmo assim, pessoas próximas ao jogador garantem que ele fará o possível para retornar antes da final, reforçando o espírito competitivo que o caracteriza. Conhecido por ser “fominha” e extremamente disciplinado, Weverton tem histórico de recuperações rápidas e já demonstrou disposição em antecipar seu retorno. Carlos Miguel cresce de produção no Palmeiras Caso isso aconteça, Abel Ferreira terá uma decisão difícil a tomar: manter o ídolo e multicampeão da posição ou apostar na boa fase do substituto Carlos Miguel. Desde que assumiu a titularidade, o jovem goleiro vem crescendo de produção. Após um início turbulento, com seis gols sofridos em dois jogos, Carlos Miguel não foi vazado nas últimas três partidas e teve atuação de destaque na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo. Na ocasião, ele realizou dez defesas, sendo decisivo para garantir os três pontos fora de casa.