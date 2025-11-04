Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemColorado tenta voltar a fazer gols, garantir resultado positivo sobre o Vitória em confronto direto e se afastar da zona de rebaixamento
O Internacional vai a Salvador para encarar o Vitória, nesta quarta-feira (05/11), às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo se configura como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes vêm de sequências negativas e oscilação no torneio. Desta forma, ambas correm o perigo do descenso. O Colorado se encontra na 15ª colocação, com 36 pontos. Já o Leão da Barra está dentro do Z4, em 17º lugar, com 31.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 18h.
Como chega o Vitória
Após conseguir um resultado positivo em confronto direto contra o Santos, fora de casa, o Leão da Barra não conseguiu emplacar uma reação mais ampla. Afinal, sofreu duas derrotas seguidas para Corinthians e Cruzeiro.
O técnico Jair Ventura não terá à disposição o zagueiro Zé Marcos, que cumprirá suspensão. Assim, o seu provável substituto é Lucas Halter, que esteve fora no último compromisso pelo mesmo motivo.
Como chega o Internacional
O Inter não vence há três rodadas do Campeonato Brasileiro, com duas derrotas para Fluminense e Bahia. Além disso, teve empate frustrante com o Atlético na última rodada, mesmo dominando as ações e tendo maior volume de jogo. O Colorado encara o jogo contra o Vitória como uma decisão. Até porque um triunfo reduz as chances de entrar na zona de rebaixamento, pois aumentaria a vantagem para oito pontos. Em contrapartida, um revés reduz a diferença para dois pontos. Um outro desafio será dar um fim na seca de gols, que já dura há três rodadas.
Ramón Díaz terá o zagueiro Mercado e o atacante Borré como desfalques por suspensão automática. O comandante argentino deve manter o esquema com três zagueiros. Inclusive, na zaga, há uma dúvida entre Clayton Sampaio e Victor Gabriel. No meio-campo, a disputa fica entre Luis Otávio e Bruno Henrique. Já no ataque há uma concorrência entre Carbonero e Ricardo Mathias para o lugar do colombiano.
VITÓRIA X INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data e hora: 05/11/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
VITÓRIA: Thiago Couto; Neris, Lucas Halter e Camutanga; Erick, Dudu, Willian, Matheusinho (Renzo López) e Maykon Jesus; Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
NTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
