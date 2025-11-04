Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado tenta voltar a fazer gols, garantir resultado positivo sobre o Vitória em confronto direto e se afastar da zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Internacional vai a Salvador para encarar o Vitória, nesta quarta-feira (05/11), às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo se configura como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes vêm de sequências negativas e oscilação no torneio. Desta forma, ambas correm o perigo do descenso. O Colorado se encontra na 15ª colocação, com 36 pontos. Já o Leão da Barra está dentro do Z4, em 17º lugar, com 31. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 18h.

Como chega o Vitória Após conseguir um resultado positivo em confronto direto contra o Santos, fora de casa, o Leão da Barra não conseguiu emplacar uma reação mais ampla. Afinal, sofreu duas derrotas seguidas para Corinthians e Cruzeiro. O técnico Jair Ventura não terá à disposição o zagueiro Zé Marcos, que cumprirá suspensão. Assim, o seu provável substituto é Lucas Halter, que esteve fora no último compromisso pelo mesmo motivo. Como chega o Internacional O Inter não vence há três rodadas do Campeonato Brasileiro, com duas derrotas para Fluminense e Bahia. Além disso, teve empate frustrante com o Atlético na última rodada, mesmo dominando as ações e tendo maior volume de jogo. O Colorado encara o jogo contra o Vitória como uma decisão. Até porque um triunfo reduz as chances de entrar na zona de rebaixamento, pois aumentaria a vantagem para oito pontos. Em contrapartida, um revés reduz a diferença para dois pontos. Um outro desafio será dar um fim na seca de gols, que já dura há três rodadas.