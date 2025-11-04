Vitor Roque agradece Palmeiras por convocação: ”Ajudou de um jeito fora do normal”

Atacante destacou sua gratidão ao clube por retomada na carreira e projetou o clássico contra o Santos pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (04/11), na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira folgou na segunda-feira (03/11) e retomou os trabalhos focada no clássico contra o Santos, marcado para quinta (06/11), às 21h30, no Allianz Parque. Entre os destaques do dia, o atacante Vitor Roque comentou sobre a convocação para a Seleção Brasileira, que disputará amistosos contra Senegal e Tunísia. O jogador, visivelmente emocionado, falou sobre o orgulho em vestir a camisa da Amarelinha.

“Estou muito feliz, sempre é um sonho servir à Seleção Brasileira. Na verdade, eu não esperava, por mais que eu viesse fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Fico muito feliz e é um orgulho representar a Seleção, minha família também está feliz, é um sonho realizado. Agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades”, disse o camisa 9, que soma 50 partidas e 17 gols pelo Verdão. O atacante também destacou a importância de sua passagem pelo clube alviverde na retomada da carreira. “Eu sempre falo que futebol é muito rápido, há seis meses nada estava dando certo e, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei o meu futebol, que eu sempre jogava, e, graças a Deus, as coisas estão fluindo, que é o mais importante”, completou. Por fim, o jogador projetou o clássico diante do Santos e reforçou o foco do elenco em manter o bom momento no Brasileirão:

“Será um jogo muito importante, temos que seguir trabalhando firmes com muita humildade e, se Deus quiser, sair com a vitória, que vai ser muito importante para nós”, finalizou. Como foi o treino do Palmeiras Os titulares da última partida realizaram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais atletas foram a campo para trabalhos técnicos e táticos com objetivos específicos definidos pela comissão técnica. O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Allan, que haviam sido poupados por desgaste, treinaram normalmente com o grupo. Em contrapartida, o atacante Paulinho e o meia Lucas Evangelista seguiram cronogramas individuais na parte interna do centro de excelência. Por fim, o goleiro Weverton dividiu o treino entre o gramado e o centro interno, sob orientação dos preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.