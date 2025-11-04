Vasco: Barros treina sem restrições e está relacionado contra o Botafogo

Vasco: Barros treina sem restrições e está relacionado contra o BotafogoVolante se recuperou de uma entorse no tornozelo direito está confirmado entre os titulares no clássico desta quarta-feira (5), no Nilton Santos
O volante Barros está recuperado da entorse no tornozelo direito e foi relacionado pelo Vasco para o clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O jogador participou do treino desta manhã sem qualquer tipo de restrição e está confirmado entre os titulares.
Barros era dúvida devido a uma pancada sofrida na derrota para o São Paulo, no último domingo, em São Januário. Na ocasião, o volante foi atingido pelo atacante Lucas e acabou torcendo o tornozelo direito. O jogador sofreu com as dores e acabou substituído no início do segundo tempo. No entanto, realizou tratamento intensivo e se recuperou a tempo de defender o Vasco contra o Botafogo.
LEIA MAIS: Suspenso, Nuno Moreira vai desfalcar o Vasco pela primeira vez desde que chegou
Entretanto, o Vasco não terá dois titulares por suspensão. Nuno Moreira e Paulo Henrique levaram o terceiro cartão amarelo. Puma Rodríguez e Vegetti serão os substitutos, enquanto Leandrinho e Paulinho entram na lista de relacionados.
O clássico com o Botafogo é crucial para o Vasco se manter na luta pelo G7. Na nona posição, o Cruz-Maltino tem 42 pontos, seis a menos que o Glorioso, que ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro.