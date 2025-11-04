Tapia ganha moral no São Paulo, é convocado e cai nas graças de Crespo

Após boa atuação contra o Vasco e elogios do treinador, atacante chileno vive o melhor momento desde que chegou ao clube / Crédito: Jogada 10

A semana de Gonzalo Tapia não poderia começar melhor. Titular na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, o atacante respondeu à altura da oportunidade recebida e, de quebra, foi convocado para a seleção chilena para os amistosos contra Rússia e Peru, nos dias 15 e 18 de novembro. Com Luciano suspenso, Tapia assumiu a responsabilidade no comando do ataque tricolor e teve papel importante no resultado positivo. O chileno se destacou pela entrega, movimentação e pela capacidade de disputar espaço com os defensores adversários. Assim, chamou a atenção do técnico Hernán Crespo, que não poupou elogios ao jogador após a partida.

“Estou muito feliz com o Gonza (Tapia), porque chegou a um clube grande como o São Paulo, vinha de outro clube grande como o River, mas chegou com muita humildade, com vontade de trabalhar”, destacou Crespo. Tapia encanta Crespo no São Paulo Primeiro reforço da segunda passagem do treinador argentino pelo clube, Tapia foi pedido direto de Crespo, que enxergava nele um atacante versátil, capaz de atuar tanto pelas pontas quanto pelo corredor central. A aposta começa a se justificar: o camisa 14 esteve em campo nas últimas seis partidas e vem ganhando espaço em meio aos desfalques no setor ofensivo. Além do desempenho técnico, o chileno também conquistou o treinador pela postura no dia a dia. Crespo fez questão de ressaltar o profissionalismo e a maturidade do jogador. “Logicamente aqui encontrou confiança nos companheiros, no corpo técnico e está trabalhando muito. Ele sabe que às vezes vai jogar, outras não, às vezes vai esperar, e é o tipo de jogador que essa comissão técnica quer. Que aceita estar fora e quando joga faz a diferença”, completou o técnico.

No duelo com o Vasco, Tapia foi um dos mais participativos. Afinal, ele ganhou duelos físicos, segurou a bola no ataque e ainda arriscou finalizações, mostrando o perfil combativo que Crespo tanto valoriza. Convocação para a seleção O bom momento foi coroado com a convocação para a seleção chilena, anunciada na última segunda-feira pelo técnico interino Nicolás Córdova. O chamado, aliás, é mais um reconhecimento ao crescimento do atacante desde sua chegada ao Tricolor. As partidas da Data Fifa acontecem em território russo, e a viagem pode impactar diretamente a programação do jogador no São Paulo. Afinal, caso se confirme a data original do clássico contra o Corinthians, no dia 19 de novembro, Tapia pode ser desfalque em um dos compromissos mais importantes do clube no Brasileirão.