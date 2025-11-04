STJD marca nova data de julgamento do recurso de Bruno Henrique, do Flamengo

Atacante, punido por 12 partidas e sob efeito suspensivo, terá recurso julgado pelo Pleno do Superior Tribunal no dia 10 de novembro

Vale lembrar que no início de setembro, houve a condenação do atleta por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. No entanto, ele conseguiu efeito suspensivo e segue atuando com a camisa rubro-negra na temporada.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou a data do julgamento do pedido de recurso de Bruno Henrique. Assim, o atacante, punido com 12 jogos de suspensão, será julgado pelo Pleno na próxima segunda-feira, 10 de novembro. A informação é do portal “ge”.

O julgamento do recurso seria no dia 30 de outubro, entretanto o STJD optou por adiar todas as sessões da última semana por causa dos problemas da segurança pública, com a megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro.

Neste momento, o cenário é que a Procuradoria do Superior Tribunal entrou com um recurso para aumentar a pena do jogador, que recorre da decisão em primeira instância. De acordo com a informações do inquérito 107/2025. havia indícios da correlação entre a anormalidade no mercado das bets e o cartão amarelo aplicado ao jogador.

Por fim, Bruno Henrique está suspenso e fora do confronto com o São Paulo, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Dessa forma, o duelo com o Santos, no domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, será o último antes do julgamento do recurso.