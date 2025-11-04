STJD denuncia Athletico-PR por ataque de torcedor a Hugo Souza

STJD denuncia Athletico-PR por ataque de torcedor a Hugo SouzaFuracão pode perder o mando de campo por até dez partidas
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Athletico-PR por causa dos incidentes na partida contra o Corinthians, na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tribunal vai julgar o caso na próxima segunda-feira (10). Dessa forma, o Furacão pode perder o mando de campo por até dez jogos.
O principal incidente é a invasão do torcedor que agrediu Hugo Souza. O caso ocorreu nos minutos finais da partida. Na ocasião, o goleiro do Corinthians caminhava em direção ao zagueiro André Ramalho, quando um torcedor do Athletico-PR invadiu o gramado. Assim, o homem empurrou o goleiro, antes de ser contido por seguranças e retirado do campo.
Dessa forma, o STJD denunciou o Athletico-PR nos artigos 213, incisos II e II, e 184 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Assim, as penas previstas para estes artigos são: multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da possibilidade de perda de mando de campo de uma a dez partidas.
O invasor, identificado como Julian, acabou levado à Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil do Paraná). Por lá, assinou um termo circunstanciado (TC), documento simplificado para registar crimes de menor potencial ofensivo, com pena máxima de dois anos de reclusão ou multa. Assim, ele pediu desculpas pelo ato.
