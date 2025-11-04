STJD denuncia Athletico-PR por ataque de torcedor a Hugo Souza

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Athletico-PR por causa dos incidentes na partida contra o Corinthians, na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tribunal vai julgar o caso na próxima segunda-feira (10). Dessa forma, o Furacão pode perder o mando de campo por até dez jogos.

O principal incidente é a invasão do torcedor que agrediu Hugo Souza. O caso ocorreu nos minutos finais da partida. Na ocasião, o goleiro do Corinthians caminhava em direção ao zagueiro André Ramalho, quando um torcedor do Athletico-PR invadiu o gramado. Assim, o homem empurrou o goleiro, antes de ser contido por seguranças e retirado do campo.