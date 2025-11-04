Sport x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um jogo de "seis pontos" no Z4, o lanterna Leão da Ilha recebe o penúltimo Jaconero na luta contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte de baixo da tabela. Nesta quarta-feira (5), o Sport recebe o Juventude às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida é crucial para duas equipes que ocupam as últimas posições e têm chances altíssimas de rebaixamento. A situação é dramática para ambos. O Sport é o lanterna da competição, com apenas 17 pontos, e não vence desde a 24ª rodada. O Juventude é o penúltimo, com 26 pontos, e precisa desesperadamente de uma vitória para tentar diminuir a distância de sete pontos para o primeiro time fora do Z4.

Onde assistir A partida entre Sport e Juventude, pela 32ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). Como chega o Sport O Sport chega para a partida em uma situação quase irreversível. A equipe ocupa a última colocação e tem mais de 99% de chance de rebaixamento, segundo as estatísticas. O Leão da Ilha, que vem de uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo, precisa de um milagre para se manter na elite. Apesar da péssima fase, o técnico César Lucena não tem novos desfalques para o jogo. A boa notícia é o retorno do atacante Matheusinho, que reforça o setor ofensivo. A equipe aposta no fator casa para tentar uma vitória de honra contra um adversário direto. Como chega o Juventude O Juventude chega ao Recife em situação igualmente desesperadora, ocupando a penúltima posição. A equipe gaúcha venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas e vê a distância para sair do Z4 aumentar. Com 97,3% de chance de queda, o time joga suas últimas fichas na competição.