Seleção de Portugal lança camisa especial em homenagem a Eusébio

Seleção de Portugal lança camisa especial em homenagem a EusébioUniforme preto com detalhes dourados será usado apenas uma vez, em amistoso contra a Armênia, no Estádio do Dragão, em 16 de novembro
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira (4) o lançamento de uma camisa especial em homenagem a Eusébio, um dos maiores ídolos da história do futebol português. O uniforme será utilizado pela Seleção Nacional apenas uma vez, no jogo contra a Armênia, marcado para o dia 16 de novembro, no Estádio do Dragão, no Porto.
Veja as fotos:
O modelo tem a cor preta como base, com detalhes dourados no escudo e na numeração, remetendo à elegância e à grandiosidade do “Pantera Negra”.
Flora Bruheim, viúva de Eusébio, destacou a emoção ao saber do tributo. “Quando a Puma nos procurou e explicou a ideia, fiquei profundamente emocionada e honrada. Eusébio tinha uma relação muito próxima com a marca e uma sincera amizade com o fundador, Rudolf Dassler. Ver a sua memória celebrada num projeto tão bonito e significativo me enche de orgulho. Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz com essa homenagem”, afirmou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar