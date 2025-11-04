Seleção de Portugal lança camisa especial em homenagem a Eusébio

O modelo tem a cor preta como base, com detalhes dourados no escudo e na numeração, remetendo à elegância e à grandiosidade do “Pantera Negra”.

Flora Bruheim, viúva de Eusébio, destacou a emoção ao saber do tributo. “Quando a Puma nos procurou e explicou a ideia, fiquei profundamente emocionada e honrada. Eusébio tinha uma relação muito próxima com a marca e uma sincera amizade com o fundador, Rudolf Dassler. Ver a sua memória celebrada num projeto tão bonito e significativo me enche de orgulho. Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz com essa homenagem”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.