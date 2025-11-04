São Paulo x Palmeiras – Copa do BR feminina, AO VIVO, com a Voz do Esporte

São Paulo x Palmeiras – Copa do BR feminina, AO VIVO, com a Voz do EsporteDuelo entre gigantes, em Campinas, vale vaga para a final da Copa do Brasil da categoria
São Paulo e Palmeiras jogam nesta terça-feira, 4/11, pela semifinal da Copa do Brasil feminina. Este clássico da categoria, que rola às 21h3o (de Brasília) no Moises Lucarelli, em Campinas, envolve duas das cinco melhores equipes femininas do país, terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão tem início às 20h30 (horário de Brasília) e conta com o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.
Além de Ricardo Froede na narração, a cobertura da Voz do esporte ainda conta com os comentários de Rafaela Carolina e as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima e não perca nada deste São Paulo x Palmeiras.
