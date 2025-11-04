Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vai mandar mais uma partida na Vila Belmiro

Sem poder atuar no Morumbis, Tricolor marcou o jogo contra o Juventude para a casa alvivnegra, na 35ª rodada do Brasileirão
O São Paulo fará pelo menos três partidas até o final do ano na Vila Belmiro. Nesta terça-feira (04), a CBF destrinchou mais três rodadas do Campeonato Brasileiro e indicou a casa santista como palco do jogo do Tricolor contra o Juventude, no dia 23 de novembro, pela 35ª rodada da competição.

Até o final, o clube não deve mandar mais jogos no Morumbis. O estádio será palco de uma série de shows ao longo do mês de novembro e depois passará por uma troca em seu gramado. Por conta disso, o Tricolor mandará seus jogos contra o Flamengo, nesta quarta (05), e contra o Bragantino, na Vila Belmiro.

O São Paulo ainda não definiu onde mandará seu jogo na penúltima rodada, quando enfrentará o Internacional. Há a expectativa que a Vila Belmiro receba a partida. O clube também considera o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, como um plano B. Além disso, o Tricolor trabalha para que a equipe possa se despedir da temporada no Morumbis.

