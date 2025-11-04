São Paulo vai mandar mais uma partida na Vila Belmiro

Sem poder atuar no Morumbis, Tricolor marcou o jogo contra o Juventude para a casa alvivnegra, na 35ª rodada do Brasileirão

O São Paulo fará pelo menos três partidas até o final do ano na Vila Belmiro. Nesta terça-feira (04), a CBF destrinchou mais três rodadas do Campeonato Brasileiro e indicou a casa santista como palco do jogo do Tricolor contra o Juventude, no dia 23 de novembro, pela 35ª rodada da competição.

Até o final, o clube não deve mandar mais jogos no Morumbis. O estádio será palco de uma série de shows ao longo do mês de novembro e depois passará por uma troca em seu gramado. Por conta disso, o Tricolor mandará seus jogos contra o Flamengo, nesta quarta (05), e contra o Bragantino, na Vila Belmiro.