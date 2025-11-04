São Paulo renova contrato com patrocinadora até o fim de 2026

Empresa segue com marca estampada na parte frontal da camisa tricolor e amplia em 10% o investimento no novo contrato

Embora os números oficiais não tenham sido divulgados, o novo vínculo representa um incremento importante na receita de marketing do clube. O Tricolor vem fortalecendo a estratégia de diversificação de patrocinadores nesta temporada.

O São Paulo confirmou a renovação do contrato de patrocínio com a Elgin até o fim de 2026. A empresa, que atua nos segmentos de climatização e refrigeração, seguirá exibindo sua marca na parte frontal do uniforme tricolor, com aumento de 10% no valor do acordo em relação ao anterior.

O contrato anterior era válido até o final deste ano, e a Elgin continuará ocupando a mesma posição nas camisas do time. Na camisa número 1, a logomarca fica acima do escudo. Já na segunda camisa, o logotipo aparece entre o escudo e o símbolo da fornecedora de material esportivo, abaixo de outra patrocinadora.

A Elgin foi a primeira marca a ocupar esta área específica do uniforme, espaço inaugurado em dezembro de 2024, quando o São Paulo apresentou o modelo como uma nova propriedade comercial para ampliar suas fontes de arrecadação.

Assim, com o novo acordo, o Tricolor mantém a empresa como uma das principais parceiras do clube. Além disso, dá sequência ao processo de valorização de seu uniforme.