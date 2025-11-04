Robinho Jr. empolga torcida do Santos, mas Vojvoda prega cautela com joia

Jovem de 17 anos teve sua maior minutagem no profissional e empolgou a torcida na Vila Belmiro, mas treinador pede paciência com o garoto / Crédito: Jogada 10

O empate em 1 a 1 entre Santos e Fortaleza, no último domingo (02/11), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou não só o retorno de Neymar após lesão, mas também a melhor atuação de Robinho Jr. com a camisa do Peixe. O garoto de 17 anos entrou no intervalo e mudou o ritmo do jogo, arrancando aplausos da torcida e elogios do técnico Juan Pablo Vojvoda. Pela primeira vez, o atacante atuou por 45 minutos completos, 50, considerando os acréscimos, sua maior minutagem no profissional. Até então, sua participação mais longa havia sido na derrota para o Vitória, quando jogou por cerca de 21 minutos.

Atuando aberto pela direita, Robinho Jr. mostrou personalidade e ousadia. Segundo dados da Sofascore, o camisa 7 finalizou uma vez ao gol, deu um passe decisivo e teve 87% de acerto nos passes. Foram 32 ações com a bola, cinco dribles certos em cinco tentativas, uma falta sofrida, dez perdas de posse, uma interceptação e seis vitórias em oito duelos pelo chão. Números que reforçam sua influência no segundo tempo. Torcida do Santos faz coro por Robinho Jr. A boa atuação fez crescer o coro da torcida por uma chance entre os titulares. No entanto, Vojvoda tratou de conter a empolgação, elogiando o desempenho do atacante, mas pedindo paciência. “O que Robinho tem que me mostrar é isso que mostrou no segundo tempo. Ele jogou mais de 50 minutos e respondeu. Isso é um jogador de futebol profissional, não? Um jogador da base, mas que quando quer entrar no profissional, o futebol onde realmente se jogam coisas, tem que demonstrar em campo o que ele demonstrou hoje. À medida que ele comece isso, as portas estarão abertas no time titular. Eu quero que o time ganhe, com jogadores com esse tipo de qualidade e personalidade que ele mostrou. Mas tem que continuar evoluindo, não pode confundir”, afirmou o treinador. O técnico também ressaltou que ainda falta ao jovem provar seu desempenho em partidas desde o início, quando o ritmo é mais intenso.