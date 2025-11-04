Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robinho Jr. empolga torcida do Santos, mas Vojvoda prega cautela com joia

Jovem de 17 anos teve sua maior minutagem no profissional e empolgou a torcida na Vila Belmiro, mas treinador pede paciência com o garoto
O empate em 1 a 1 entre Santos e Fortaleza, no último domingo (02/11), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou não só o retorno de Neymar após lesão, mas também a melhor atuação de Robinho Jr. com a camisa do Peixe. O garoto de 17 anos entrou no intervalo e mudou o ritmo do jogo, arrancando aplausos da torcida e elogios do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Pela primeira vez, o atacante atuou por 45 minutos completos, 50, considerando os acréscimos, sua maior minutagem no profissional. Até então, sua participação mais longa havia sido na derrota para o Vitória, quando jogou por cerca de 21 minutos.

Atuando aberto pela direita, Robinho Jr. mostrou personalidade e ousadia. Segundo dados da Sofascore, o camisa 7 finalizou uma vez ao gol, deu um passe decisivo e teve 87% de acerto nos passes. Foram 32 ações com a bola, cinco dribles certos em cinco tentativas, uma falta sofrida, dez perdas de posse, uma interceptação e seis vitórias em oito duelos pelo chão. Números que reforçam sua influência no segundo tempo.

Torcida do Santos faz coro por Robinho Jr.

A boa atuação fez crescer o coro da torcida por uma chance entre os titulares. No entanto, Vojvoda tratou de conter a empolgação, elogiando o desempenho do atacante, mas pedindo paciência.

“O que Robinho tem que me mostrar é isso que mostrou no segundo tempo. Ele jogou mais de 50 minutos e respondeu. Isso é um jogador de futebol profissional, não? Um jogador da base, mas que quando quer entrar no profissional, o futebol onde realmente se jogam coisas, tem que demonstrar em campo o que ele demonstrou hoje. À medida que ele comece isso, as portas estarão abertas no time titular. Eu quero que o time ganhe, com jogadores com esse tipo de qualidade e personalidade que ele mostrou. Mas tem que continuar evoluindo, não pode confundir”, afirmou o treinador.

O técnico também ressaltou que ainda falta ao jovem provar seu desempenho em partidas desde o início, quando o ritmo é mais intenso.

“O primeiro tempo é diferente do segundo. Os primeiros tempos são muito brigados, disputados, as pernas dos dois times estão muito igualadas. Mas reconheço que entrou no segundo tempo, fez uma boa partida e tem que manter, não se conformar com isso. Tem que demonstrar e exigir como o treinador disse: ‘Professor, estou pronto. Por que estou pronto? Porque cada vez que entro, demonstro que estou pronto’. Isso se demonstra com rendimento, efetividade, assistências e gols”, completou o argentino.

Garoto agora sonha com primeira titularidade

Mesmo sem gols ou assistências em oito jogos pelo time principal, Robinho Jr. tem mostrado evolução e ganho de confiança dentro do elenco. Enquanto busca sua primeira titularidade, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com o empate, o time chegou aos 33 pontos, apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4.

