Riquelme a caminho do Botafogo: “Uma das maiores vendas do Nordeste”

Diretor esportivo do Sport pretende fechar o negócio nos próximos dias com o Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Enrico Ambrogini, diretor esportivo do Sport, confirmou que o zagueiro Riquelme está a caminho do Botafogo. Ele, aliás, deve ser a primeira contratação do Mais Tradicional para 2026. Ao falar sobre o acerto com o Glorioso, o dirigente do Leão da Praça da Bandeira celebrou a venda que ainda precisa de alguns detalhes para se concretizar. “O valor que a gente está falando posiciona o jogador entre as dez maiores negociações do Nordeste, sem nunca ter feito um minuto como profissional”, ponderou Ambrogini, em entrevista coletiva.

Outros clubes para atrapalhar o Botafogo? Segundo o cartola rubro-negro, o Botafogo teve concorrência pela fera das divisões de base do Sport. Ambrogini, assim, explicou como o Mais Tradicional convenceu o Sport a fazer o negócio. “A questão do Botafogo é que chegamos a um valor máximo de valoração do atleta. O Botafogo não foi quem chegou mais perto da cifra, mas, depois, aumentou a proposta. E aí entra, portanto, se existe uma dívida para ser abatida. Vamos manter um percentual. Fizemos questão. Outra análise foi para qual clube iria, se para clubes habituados a vender jogador”, esclareceu o dirigente leonino. Falta pouco Restam, então, apenas algumas pendências burocráticas para que o acordo seja concretizado. O Botafogo pagará dois milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões). As tratativas envolvem o abatimento de uma dívida que o Leão possui com o Alvinegro pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube nordestino atrasou algumas parcelas pelo jogador, que custou R$ 15 milhões. O rendimento não agradou e ele acabou emprestado ao Cuiabá, que disputa a segunda divisão do Brasileiro.