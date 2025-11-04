Richarlison perde pênalti, mas Tottenham goleia o Copenhagen na Champions

Sem dó, nem piedade, londrinos fazem 4 a 0 com direito a golaço de zagueiro; Richarlison perde pênalti no último lance / Crédito: Jogada 10

O Tottenham se recuperou dos resultados ruins recentes, vencendo a segunda pela Champions. Nesta terça-feira (4/11), pela quarta rodada da fase de Liga, os Spurs jogaram bem e fizeram 4 a 0 no Copenhagen (DIN), subindo na tabela de classificação. Johnson, no primeiro tempo, e Odobert, van de Ven e Palhinha, no segundo, marcaram os gols do jogo. Richarlison, que entrou no fim, desperdiçou cobrança de pênalti no último lance. Com o resultado, o time do técnico Thomas Frank chega aos oito pontos e sobe para a sexta posição. No entanto, pode perder colocações no decorrer da rodada, que segue nesta quarta (5/11) com mais nove partidas. Já a equipe dinamarquesa amarga a 33ª posição, ficando com apenas um ponto em quatro jogos.

Após pressão inicial, Xavi Simons deixou Johnson na boa e o atacante deixou o goleiro falando sozinho antes de tocar para o gol vazio, aos 18′, abrindo o marcador para o Tottenham. Aos 39′, um lance de pura magia do holandês. Ele fez tabela sensacional com Odobert e deixou Kolo Muani na cara do gol. O centroavante, no entanto, exagerou no capricho e mandou à direita do goleiro Kotarski. Na etapa final – logo aos 5′ -, um gol para lá de pitoresco. Pedro Porro lançou longo e o arqueiro vacilou, demorando a sair da área para realizar a rebatida. Kolo Muani, atento, apertou o goleiro e ganhou a disputa. A bola subiu uns 20 metros, e o francês não quis arriscar finalização de primeira, dominando com extrema categoria. Além disso, não foi fominha: passou para Odobert, que só mandou para o fundo do barbante, dobrando a vantagem londrina.

Nem a expulsão de Johnson, aos 12′, diminuiu o ímpeto inglês. O zagueiro van de Ven – dos jogadores mais rápidos do mundo – disparou do próprio campo após roubada de bola, passou por todo o time da Dinamarca e, de canhota, fez um verdadeiro golaço, aos 19′. Três minutos depois, Palhinha aproveitou novo contra-ataque para fazer o quarto. Deu tempo ainda de Richarlison, que entrou aos 28′, mandar duas bolas no travessão. Uma, em cobrança de pênalti, no último lance da partida. O que não diminuiu, porém, o verdadeiro chocolate dinamarquês, por assim dizer. Próximos passos A partir de agora, o Tottenham inicia uma sequência para lá de pesada. Afinal, enfrenta clássicos contra Manchester United e Arsenal pela Premier League. Tais jogos serão no sábado (8/11) e 23/11, respectivamente. Depois, no dia 23, o time inglês vai a Paris para enfrentar o PSG, pela quinta rodada da Champions. O Copenhagen, por sua vez, enfrenta o Vejle, no domingo (9/11), às 10h (de Brasília), pela 15ª rodada da Liga da Dinamarca. Por lá, a equipe surge na quarta posição, a seis pontos do líder Aarhus. Pela Champions, a próxima rodada será em casa contra o Kairat (KZA), no dia 26.