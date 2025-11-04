Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

RB Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta tenta encerrar sequência de quatro derrotas, enquanto Timão chega embalado com três vitórias seguidas
RB Bragantino e Corinthians fazem um duelo regional nesta quarta-feira (05/11), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta busca uma recuperação imediata após perder os quatro últimos jogos e ver a zona de rebaixamento mais próxima. Por outro lado, o Timão vive grande fase com três vitórias seguidas e sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o RB Bragantino

Sem vencer há quatro partidas, o Massa Bruta, que já brigou pelo título, vê sua campanha na reta final do Brasileirão ter como foco a luta contra o rebaixamento. Os paulistas somam 36 pontos em 31 partidas, e estão na 14ª posição, com cinco pontos a menos que o Vitória, primeira equipe no Z4. Em seu último jogo, na estreia de Vagner Mancini, o Red Bull Bragantino perdeu de virada para o Bahia, fora de casa.

Para esta partida, o RB Bragantino conta com o importante retorno de Jhon Jhon, suspenso na última rodada. Por outro lado, Matheus Fernandes se torna desfalque pelo acúmulo de três cartões amarelos. Por fim, Mosquera pode se juntar a Eduardo, Guzmán, Bruninho e Vinicinho no departamento médico. Assim, Vagner Mancini pode fazer mudanças na equipe.

Como chega o Corinthians

Enquanto isso, o Timão também vive um cenário parecido com o de 2024, vivendo uma boa série na fase final do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu seus últimos três jogos, por 2 a 0 contra o Grêmio, e por 1 a 0 contra Vitória e Atlético-MG. No momento, o Corinthians sonha com uma vaga no G7. Atualmente, o Alvinegro soma 42 pontos e está na décima posição, apenas cinco do Fluminense, sétimo.

Já para o duelo em Bragança Paulsita, o Corinthians conta com os retornos de José Martínez, Raniele e Breno Bidon, suspensos na última rodada. Assim, Dorival Júnior terá novamente opções para montar o meio-campo. Em contrapartida, Vitinho e André seguem no departamento médico. Com isso, o treinador deve fazer mudanças pontuais no time.

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Data e hora: 05/11/2025 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)
RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

