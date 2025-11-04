Qarabag x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues e equipe do Azerbaijão, que somam seis pontos, tentam entrar de vez no pelotão de frente do torneio continental / Crédito: Jogada 10

Com o mesmo número de pontos (6) na Champions League 2025/26, Qarabag e Chelsea se enfrentam, nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), pela 4ª rodada. O duelo será no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, Azerbaijão. Assim, no momento, ambas as equipes triunfaram em duas oportunidades e sofreram um revés no torneio continental. Dessa forma, os comandados do técnico Enzo Maresca golearam o Ajax por 5 a 1 na última rodada da competição, enquanto o time do Azerbaijão perdeu para o Athletic de Bilbao por 3 a 1.

Onde assistir O confronto desta quarta-feira (5) terá a transmissão da TNT (TV Fechada) e HBO Max (serviço de streaming). Como chega o Qarabag Na história do confronto, a equipe do Azerbaijão sofreu duas sonoras goleadas para os Blues, 6 a 0 e 4 a 0, ambos na temporada 2017/18. Agora, o time tenta surpreender e entrar no G8 da competição. Nesse sentido, o técnico Qurban Qurbanov terá o elenco completo à disposição, sem atletas suspensos ou lesionados. No cargo desde agosto de 2008, ele tenta fazer a equipe ser a sensação do torneio e avançar pelo menos aos playoffs. O resultado que chamou a atenção foi o a 4 a 3 sobre o Benfica, de Portugal, pela 1ª rodada, em pleno Estádio da Luz.

Como chega o Chelsea Depois de avançar na Copa da Liga Inglesa e se recuperar com o triunfo sobre o Tottenham na Premier League, os Blues viram a chave para a disputa da Champions League. Na estreia, o time inglês sucumbiu diante do Bayern de Munique, mas conseguiu dar a volta por cima com triunfos sobre o Benfica, de Portugal, e Ajax, da Holanda. No entanto, a equipe segue com inúmeros problemas com atletas no Departamento Médico. Entre eles, estão Badiashile (problema muscular), Colwill (um dos joelhos), Essugo (coxa), Cole Palmer (virilha), que seguem fora de combate. Por fim, os brasileiros passaram a ganhar cada vez mais espaço, sobretudo Andrey Santos e Estêvão, enquanto João Pedro segue como titular. QARABAG x CHELSEA 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26

Data-Hora: quarta-feira, 05/11/2025, às 14h45 (de Brasília).

Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku (AZE)

QARABAG: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Técnico: Qurban Qurbanov

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Sebastian Gishamer (AUS)

Assistentes: Roland Riedel (AUS) e Santino Schreiner (AUS)

VAR: Manuel Schuettengruber (AUS)