Palmeiras e Abel devem assinar renovação antes da final da Libertadores

Verdão avançou nas tratativas com o treinador nos últimos dias e deve renovar vínculo com o português até 2027

De acordo com fontes próximas à diretoria, as últimas pendências foram resolvidas, e o novo vínculo deve ser formalizado nas próximas semanas. Existe até a possibilidade de que a assinatura ocorra antes da final da Libertadores, marcada para o fim de novembro, contra o Flamengo.

As negociações entre Abel Ferreira e o Palmeiras avançaram de maneira decisiva nos últimos dias. O técnico português está muito próximo de acertar aa renovação de contrato com o clube até dezembro de 2027, restando apenas a assinatura para o anúncio oficial. A informação foi dada primeiramente pela ‘ESPN’.

A classificação para a final da Libertadores foi determinante para o desfecho positivo das conversas. A diretoria entende que o clima é de confiança e continuidade, enquanto Abel, por sua vez, vê o projeto palmeirense consolidado e sustentável a longo prazo. O treinador já participa ativamente do planejamento do elenco para 2026, reforçando a sintonia com a presidente Leila Pereira e com o departamento de futebol.

Novo contrato não terá multa rescisória

Um dos pontos mais marcantes do novo acordo é a ausência de multa rescisória. A condição, aliás, valerá tanto para o técnico quanto para o clube. Assim, caso o Palmeiras decida encerrar o vínculo, não precisará pagar indenização. Além disso, Abel também estará livre para sair se desejar aceitar outro desafio ou tirar um período sabático.

A medida simboliza a relação de confiança mútua construída ao longo dos últimos anos, desde a chegada do treinador em 2020. Com o acerto praticamente selado, o Palmeiras e Abel Ferreira caminham para oficializar uma das parcerias mais vitoriosas da história do clube, marcada por títulos nacionais e continentais e por um trabalho de continuidade raro no futebol brasileiro.

