Pafos x Villarreal: Onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela rodada 4 da Champions reúne rivais que não venceram e que precisam de três pontos para seguirem na luta por vaga às oitavas

Os cipriotas do Pafos FC recebem nesta quarta-feira os espanhóis do Villarreal no Alphamega Stadium, em Larnaca, no Chipre. O jogo vale pela 4ª rodada da fase de ligas da Champions, que fecha a sua metade dos jogos desta fase neste 5/11.

O Pafos entra nesta rodada em 28º lugar, com dois pontos, e na zona dos eliminados. Caso vença, entra na zona de repescagem (9º ao 24º lugares), que dá direito a jogar um playoff em busca de vaga às oitavas. O Villarreal está ainda pior: tem apenas um ponto, em 32º lugar. Mas nem mesmo a vitória garante a equipe nesta zona de playoffs.

Onde assistir

Este duelo entre Pafos e Villarreal terá transmissão da Space e HBO Max partir das 14h45 (de Brasília).

Como chega o Pafos FC

Os dois desfalques do Pafos são João Correia, que cumpre suspensão por expulsão na rodada passada, e Pedrão, machucado. Mas o time terá seus dois principais jogadores, Vlad Dragomir e Domingos Quina, em ação, auxiliando Dimata, que será a referência na área. O veterano David Luiz, ex-Flamengo, Fortaleza, Chelsea, Arsenal, PSG e Seleção Brasileira (entre outros), também estará em campo. A única dúvida é se Orsic estará 100% recuperado fisicamente para a partida. Como é um jogo de vida ou morte, ele deve ir a campo mesmo que não esteja totalmente recuperado.