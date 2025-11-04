Olympiacos leva gol nos acréscimos e empata com o PSV

Time do ex-Flamengo Rodinei vencia por 1 a 0 até os 48 da etapa final. Este 1 a 1 mantém os gregos na zona de eliminação da Champions

Essa doeu para o Olympiacos na Champions. Nesta terça-feira, 4/11, em seus domínios, o time grego, pela 4ª rodada da fase de liga do torneio, vencia com autoridade o PSV, com gol do cabo-verdiano Gelson Martins — isso até os acréscimos do segundo tempo. Porém, aos 48 minutos, Ricardo Pepi deixou tudo igual, para desespero da torcida.

E não era para menos. Uma vitória era essencial para os campeões gregos. Como apenas empataram, o time tem só 2 pontos, em 31º lugar entre 36 times, e está na zona de eliminação (do 25º ao 36º). Isso em uma competição que tem apenas oito rodadas. Já o PSV celebra o empate que o leva aos cinco pontos, em 17º (zona de repescagem, do 9º ao 24º).

Como foi o empate entre Olympiacos e PSV

Em casa, e buscando jogar em velocidade, com o apoio do lateral-direito Rodinei (ex-Flamengo e ídolo na Grécia), o Olympiacos procurou impor o seu jogo e saiu na frente aos 17 minutos, com Gelson Martins. O cabo-verdiano recebeu e mandou um forte chute para vazar o goleiro Kovar. Resultado justo para um time que teve menor posse de bola (41%), mas finalizou bem mais (10 a 4) — e com o detalhe de que os holandeses não levaram grande perigo nos arremates.

No segundo tempo, o Olympiacos recuou, mas de forma inteligente, criando bons contra-ataques. Em um deles, aos 16, Gelson Martins acertou a trave holandesa. Contudo, os holandeses chegaram ao empate quando nada mais indicava sucesso para os visitantes: aos 48, após falta levantada na área, Ricardo Pepi bateu para a rede, vencendo o goleiro Tzolakis.