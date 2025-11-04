Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar treina com o time e Santos avança em preparação para o clássico

Neymar treina com o time e Santos avança em preparação para o clássico

Craque participou de atividade após realizar trabalho regenerativo, mas não tem presença garantida na partida contra o Palmeiras
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos realizou nesta terça-feira (04) o seu penúltimo treino antes do clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta (06), no Allianz Parque. A grande novidade da atividade foi a presença de Neymar, que trabalhou junto com os demais colegas de clube.

O craque havia realizado trabalhos regenerativos na segunda (03). Apesar da presença do jogador, Neymar ainda é dúvida para encarar o Alviverde. Afinal, há um receio do staff do atleta quanto à sua presença em jogos com gramado sintético. Além disso, o Santos trabalha com cautela para evitar uma nova lesão.

Para o clássico, o Peixe tem um retorno garantido. O lateral-esquerdo Souza volta após cumprir suspensão contra o Fortaleza. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Leão e não encara o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar