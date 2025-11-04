Neymar treina com o time e Santos avança em preparação para o clássico

Craque participou de atividade após realizar trabalho regenerativo, mas não tem presença garantida na partida contra o Palmeiras

O Santos realizou nesta terça-feira (04) o seu penúltimo treino antes do clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta (06), no Allianz Parque. A grande novidade da atividade foi a presença de Neymar, que trabalhou junto com os demais colegas de clube.

O craque havia realizado trabalhos regenerativos na segunda (03). Apesar da presença do jogador, Neymar ainda é dúvida para encarar o Alviverde. Afinal, há um receio do staff do atleta quanto à sua presença em jogos com gramado sintético. Além disso, o Santos trabalha com cautela para evitar uma nova lesão.