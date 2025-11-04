Montoro volta ao Rio de Janeiro para continuar recuperação no Botafogo

Meia enfrentou as primeira semanas do pós-operatório na Argentina e deve ser reintegrado ao elenco alvinegro nos próximos dias

Depois de iniciar o pós-operatório na Argentina, Montoro já está em solo carioca. Afinal, o meio-campista do Botafogo divulgou um registro em que realiza exercícios, nesta terça-feira (4), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O jogador fraturou a clavícula direita durante a Copa do Mundo sub-20, a serviço da seleção da Argentina, e passou por uma cirurgia.

Dessa forma, o argentino deve reaparecer no elenco alvinegro nos próximos dias para dar sequência ao tratamento. Antes disso, ele teve que permanecer em seu país para atender as recomendações médicas de que não viajasse devido aos pontos da intervenção cirúrgica, de três semanas atrás.