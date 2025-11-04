Montoro volta ao Rio de Janeiro para continuar recuperação no Botafogo

Montoro volta ao Rio de Janeiro para continuar recuperação no BotafogoMeia enfrentou as primeira semanas do pós-operatório na Argentina e deve ser reintegrado ao elenco alvinegro nos próximos dias
Depois de iniciar o pós-operatório na Argentina, Montoro já está em solo carioca. Afinal, o meio-campista do Botafogo divulgou um registro em que realiza exercícios, nesta terça-feira (4), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O jogador fraturou a clavícula direita durante a Copa do Mundo sub-20, a serviço da seleção da Argentina, e passou por uma cirurgia.
Dessa forma, o argentino deve reaparecer no elenco alvinegro nos próximos dias para dar sequência ao tratamento. Antes disso, ele teve que permanecer em seu país para atender as recomendações médicas de que não viajasse devido aos pontos da intervenção cirúrgica, de três semanas atrás.
Na Argentina, Montoro esteve mais próximo da família e teve a oportunidade de assistir à vitória do time juvenil do Vélez, clube que o revelou, sobre o River Plate.
No momento, a previsão de retorno aos gramados é de 45 dias após a operação, que ocorreu em 11 de outubro. Diante disso, a tendência é que o atleta esteja à disposição no fim de novembro e no início de dezembro, nas rodadas finais do Brasileirão.
Por fim, os comandados do técnico Davide Ancelotti voltam a campo nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), diante do Vasco, pela 32ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe carioca, que atuará no Nilton Santos diante do arquirrival, ocupa a sexta colocação, com 48 pontos.
