Memphis Depay muda de postura após influenciadora revelar gravidez

Atacante holandês decide se afastar e ignorar mensagens de Lary Simões após ela comunicar que estava grávida há cerca de um mês / Crédito: Jogada 10

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, optou por mudar de postura após a influenciadora Lary Simões tornar público que está grávida do jogador. De acordo com o site “Bnews”, o astro holandês fez contato com a produtora de conteúdo e ofereceu um advogado. Assim, o intuito do jogador é solucionar pendências de forma pacífica. Informações apontam que Memphis Depay e Lary Simões vivem um romance desde fevereiro, quando se conheceram no aniversário do jogador. Contudo, houve uma reviravolta no tratamento entre eles depois que a influenciadora tomou conhecimento da gestação. Rumores apontam que essa alteração no relacionamento ocorreu há cerca de um mês.

Na ocasião, aliás, a produtora de conteúdo teria comunicado o camisa 10 do Corinthians da suposta gravidez. Há relatos que o holandês não se mostrou confortável com o aviso e decidiu se distanciar de Lary Simões. A propósito, até passou a ignorar as mensagens de texto. Em um primeiro momento, a impressão é que o atacante não estaria predisposto a conversar com a influenciadora sobre a gestação ou a possibilidade em se tornar pai. Em entrevista à coluna da jornalista Fabia Oliveira, a produtora de conteúdo, por sua vez, confirmou que está grávida e disse que o jogador está ignorando o fato. “É verdade, ele está ignorando o fato. Até agora nem um advogado para tratar as questões ou dúvidas que ele possa ter, nada”, detalhou Lary Simões.