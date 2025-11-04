Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Memphis Depay muda de postura após influenciadora revelar gravidez

Atacante holandês decide se afastar e ignorar mensagens de Lary Simões após ela comunicar que estava grávida há cerca de um mês
O atacante do Corinthians, Memphis Depay, optou por mudar de postura após a influenciadora Lary Simões tornar público que está grávida do jogador. De acordo com o site “Bnews”, o astro holandês fez contato com a produtora de conteúdo e ofereceu um advogado. Assim, o intuito do jogador é solucionar pendências de forma pacífica.

Informações apontam que Memphis Depay e Lary Simões vivem um romance desde fevereiro, quando se conheceram no aniversário do jogador. Contudo, houve uma reviravolta no tratamento entre eles depois que a influenciadora tomou conhecimento da gestação. Rumores apontam que essa alteração no relacionamento ocorreu há cerca de um mês.

Na ocasião, aliás, a produtora de conteúdo teria comunicado o camisa 10 do Corinthians da suposta gravidez. Há relatos que o holandês não se mostrou confortável com o aviso e decidiu se distanciar de Lary Simões. A propósito, até passou a ignorar as mensagens de texto.

Em um primeiro momento, a impressão é que o atacante não estaria predisposto a conversar com a influenciadora sobre a gestação ou a possibilidade em se tornar pai.

Em entrevista à coluna da jornalista Fabia Oliveira, a produtora de conteúdo, por sua vez, confirmou que está grávida e disse que o jogador está ignorando o fato.

“É verdade, ele está ignorando o fato. Até agora nem um advogado para tratar as questões ou dúvidas que ele possa ter, nada”, detalhou Lary Simões.

Depay vira alvo de críticas após incentivo a Oruam

Após repercussão negativa da mensagem que enviou a Oruam, Depay utilizou suas redes sociais para se defender das críticas na última quinta-feira (30). O atacante do Corinthians mandou um recado de apoio para o artista, que demonstrou repúdio pela megaoperação das Polícias Civil e Militar, que ocorreu nas favelas do Alemão e Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Há uma certa rejeição ao rapper, pois ele é filho de Marcinho VP, considerado um dos líderes da facção Comando Vermelho.

