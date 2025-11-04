Mano tem dúvida e provável retorno para definir os 11 iniciais do Grêmio

Kannemann deve retornar ao time titular no lugar de Wagner Leonardo na zaga do Imortal e há uma indefinição entre Cuéllar e Dodi / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes ainda analisa algumas possibilidades antes de definir o time titular do Grêmio para encarar o Cruzeiro. Uma das mudanças é o provável retorno de Kannemann na zaga. Inclusive, a entrada do argentino deve ser no lugar de Wagner Leonardo. O experiente defensor ficou como opção no banco para que o camisa 3 estivesse na equipe inicial na derrota para o Corinthians. Há também uma dúvida que costuma ser frequente pelo rodízio entre Cuéllar e Dodi para formar a dupla no meio-campo com Arthur. A escolha dependerá da preferência do plano de jogo do comandante. Caso Mano entenda que o ideal seja uma postura mais defensiva contra a Raposa, precisará de um volante com maior capacidade de marcação e Dodi será a melhor alternativa

Se o treinador avaliar que o Tricolor gaúcho tenha condições de ser dominante, com maior controle de ações e da posse de bola, precisará de um atleta mais técnico e com maior qualidade de passe. Assim, Cuéllar será o vencedor da disputa pela titularidade no setor criativo. Grêmio ganha alternativa “surpresa” Um reforço considerado inesperado será a possibilidade em utilizar o lateral-esquerdo Marlon. Afinal, ele está cedido por empréstimo ao Imortal exatamente pelo Cruzeiro. Deste modo, a princípio, ele não poderia entrar em campo por questões contratuais ou mediante o pagamento de uma multa de R$ 1,5 milhão para obter a liberação de escalá-lo. Entretanto, o ex-jogador Paulo Roberto, que atuou em ambos os times, interveio na situação e ajudou nas tratativas. Após conversas, os presidentes dos dois clubes concordaram em permitir Marlon de atuar sem a necessidade da quitação do valor previamente estabelecido.