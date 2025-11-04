Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Champions 2025/26 voltam a movimentar os gramados europeus nesta quarta-feira (5). City e Borussia Dortmund se enfrentam às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 4ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do Velho Continente. Será um confronto direto na tabela, na qual ambas as equipes chegam invictas na competição. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega o Manchester City O City começou a rodada como 7º colocado na tabela da fase de liga da Champions, empatado com o próprio Borussia Dortmund, com sete pontos cada. No entanto, o clube alemão ocupa a 6ª posição por levar vantagem no saldo de gols. Ou seja, a partida desta quarta-feira é um confronto direto na parte de cima da tabela. Na rodada passada, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola venceu o Villarreal por 2 a 0, na Espanha, e manteve a invencibilidade nesta edição.

A boa notícia para o torcedor do City é a grande fase de Haaland. O atacante norueguês é o artilheiro do time na Champions, com quatro gols em três jogos, e tem um a menos que Harry Kane e Mbappé, artilheiros até o momento da competição com cinco gols. Como chega o Borussia Dortmund Por outro lado, o Dortmund também está invicto nesta fase de liga da Champions e abre a rodada na 6ª posição, com os mesmos sete pontos do City, mas leva vantagem no saldo de gols (5 a 4). No último compromisso na competição europeia, os alemães venceram o Copenhagen por 4 a 2, no Signal Iduna Park. Além disso, o Dortmund faz uma boa temporada até o momento e sua última derrota foi no clássico contra o Bayern de Munique. De lá para cá foram quatro jogos, com três vitórias e um empate na Copa da Alemanha que acabou com a classificação nos pênaltis diante do Eintracht Frankfurt.