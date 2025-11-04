Liverpool vence o Real Madrid e encerra invencibilidade dos espanhóis na Champions

Mac Allister decide em Anfield, e time comandado por Arne Slot alcança os mesmos nove pontos do rival após quatro rodadas da fase de liga

Em um dos duelos mais aguardados desta 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (4), em Anfield. Os Reds superaram uma grande noite do goleiro belga Courtois, que fez grandes defesas, e garantiram a vitória com gol de cabeça do meia Mac Allister no segundo tempo.

Dessa maneira, o Liverpool entrou de vez na briga pela parte de cima da tabela e acabou com os 100% de aproveitamento do Real Madrid nesta edição da Champions. Com o resultado, o time inglês subiu para a 6ª posição, chegou a nove pontos em quatro jogos, a mesma pontuação dos merengues. Porém, o time espanhol, mesmo com a derrota, leva vantagem no saldo de gols (6 a 5) e fica em 5º na tabela.

Com o fim dos jogos desta 4ª rodada da fase de liga nesta terça-feira, somente Bayern de Munique e Arsenal, líder e vice-líder, respectivamente, seguem com 100% de aproveitamento. Contudo, a Inter de Milão recebe o Kairat e pode se juntar à dupla no topo da tabela.

O jogo

As equipes fizeram um grande primeiro tempo em Anfield, mas foram para o intervalo com o placar zerado. O grande destaque foi o goleiro Courtois, que fez quatro boas defesas, três delas em finalizações de Szoboszlai, incluindo um milagre, salvando cara a cara com o meia húngaro, na marca do pênalti. Na reta final, foi a vez de Mamardashvili segurar uma finalização difícil de Bellingham.

O Liverpool voltou do intervalo com uma pressão alta, mas parou novamente em grandes defesas de Courtois. A principal delas em uma cabeçada a queima-roupa de Van Dijk. Contudo, aos 15 minutos, o goleiro belga não pôde fazer nada. Szoboszlai cobrou falta na medida para Mac Allister desviar de cabeça e abrir o placar em Anfield. O Real Madrid, por sua vez, buscou o empate após algumas mudanças, mas os donos da casa seguraram a vitória.