Leão e Oswaldo detonam técnicos estrangeiros no Brasil ao lado de Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sediou, nesta terça-feira (4), o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. No entanto, o evento contou com uma situação nada agradável. Os ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira criticaram a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro ao lado de Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira. Campeão do mundo em 1970, Leão citou o que chama de “invasão” de treinadores estrangeiros no Brasil, mas admitiu que os “culpados” por isso são os próprios técnicos brasileiros.

“Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, e isso serve para o Mancini, que é o presidente (da Federação Brasileira de Treinadores). Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores (estrangeiros). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, ex-jogador e ex-treinador presente ao evento)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso”, destacou Leão. Leão, aliás, seguiu sua mea culpa e demonstrou confiança no trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. “Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento”, comentou. Oswaldo de Oliveira também se manifesta Campeão do Mundo com o Corinthians, Oswaldo de Oliveira também entrou no coro de Leão. No entanto, ele admitiu que Ancelotti é uma boa escolha para o Brasil.

“Eu não queria treinador estrangeiro, mas não tinha jeito, se tivesse que ser, que fosse esse senhor. torci pra ser esse senhor”, disse o treinador, que está sem clube desde 2019, quando comandou o Fluminense. E Oswaldo foi além da declaração. Ele ainda pediu para que um técnico do Brasil volte a dirigir a Seleção “depois de (Ancelotti) ser campeão, ano que vem”. “Tomara! Inshallah nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes. Mas é claro, quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que volte a ter um treinador brasileiro”, disse Oswaldo de Oliveira.