Jornalista alerta para risco de “definição” do Campeonato Brasileiro na rodada: “Não pega”

Flamengo encara o São Paulo na quarta-feira, fora de casa, enquanto o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque no dia seguinte / Crédito: Jogada 10

Chegamos na reta final, e a cada rodada que se passa o Campeonato Brasileiro vai afunilando, tornando cada ponto — conquistado ou desperdiçado — determinante. Para o jornalista Eric Faria, por exemplo, a competição corre risco de ser praticamente definida já nesta semana. Isso em um cenário específico envolvendo Flamengo e Palmeiras.

Na visão de Eric, caso o Palmeiras confirme o favoritismo diante do Santos no Allianz Parque, e o Flamengo tropece para o São Paulo, na Vila Belmiro, haverá um distanciamento significativo e árduo na corrida pelo título. Ele entende que este contexto levaria o Rubro-Negro a uma situação quase irreversível no torneio. “Tenho uma opinião que pode gerar polêmica. Então, eu acho que, na próxima rodada, se o Palmeiras vence o Santos e se o Flamengo perde para o São Paulo, eu acho que [o Rubro-Negro] não pega mais não. Pega não”, afirmou. “O Palmeiras abre 4 pontos, com 2 vitórias a mais. Seriam 5 pontos na verdade. Precisaria de 2 tropeços em 7 jogos. Acho pouco provável que o Palmeiras perca dois jogos até o final. Então, vejo como uma rodada bem decisiva”, completou. G3 do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras lidera a competição com 65 pontos, um a mais em relação ao Flamengo, segundo colocado com 64. Ambas as equipes venceram na 31ª rodada e seguem com um jogo a menos em relação aos demais concorrentes do G6. Além da vantagem de um ponto, o Alviverde ainda possui uma vitória a mais em relação ao rival — critério de desempate. Já o Rubro-Negro lidera o segundo quesito com sobras, com 43 de saldo de gols contra 29 dos paulistas.

O Cruzeiro ainda sonha, mas vê a possibilidade cada vez mais distante. A Raposa soma 60 pontos, mas já cumpriu seus 31 jogos e precisaria de uma série de tropeços dos dois primeiros colocados para assumir a ponta.