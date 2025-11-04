Jogadores do Cruzeiro colocam vaga na Libertadores como objetivo no Brasileiro

Mesmo na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mantém os pés no chão em relação aos objetivos do clube. Ao menos, publicamente. Apesar da Raposa estar apenas cinco pontos atrás do Palmeiras, os jogadores do time mineiro seguem colocando a classificação para a próxima Copa Libertadores como a principal meta do clube nesta reta final de 2025. Antes da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão, na Arena, o lateral-direito William falou sobre o objetivo do Cruzeiro na temporada. Mas deixou em aberto a possibilidade da luta pelo título contra Palmeiras e Flamengo.

“A motivação é saber que a gente continua na parte de cima da tabela. Nosso objetivo sempre foi a Libertadores, mas ainda precisamos concretizar isso, então temos que buscar pontuar o máximo possível. Além disso, se os adversários lá de cima vacilarem, a gente segue na briga”, disse William em entrevista à Betfair, patrocinadora do Cruzeiro. Atualmente, o Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileirão, com 60 pontos. Já o líder Palmeiras tem 65, enquanto o Flamengo vem logo atrás com 64. Verdão e Rubro-Negro, no entanto, têm um jogo a menos. Villalba também fala sobre meta do Cruzeiro Além de William, o zagueiro Lucas Villalba também falou sobre os objetivos do Cruzeiro no Brasileirão. E, assim como o lateral-direito, o zagueiro também colocou a Libertadores como a grande meta da Raposa. “A gente tem um objetivo e, a cada jogo, está mais perto de alcançar. Essa partida contra o Grêmio vai ser muito importante. Tomara que a gente consiga controlar o jogo, tomar as melhores decisões dentro de campo e conquistar a vitória”, disse Villalba.

Neste momento, com sete rodadas a serem disputadas, o Cruzeiro tem 16 pontos de vantagem sobre o São Paulo, primeiro time fora do G-7 do Brasileirão. Villalba não desistiu da luta pelo título, mas reconheceu a dificuldade na disputa com Palmeiras e Flamengo. “É uma briga difícil, porque na frente tem dois times muito fortes, mas seguimos focados no nosso trabalho. Nosso objetivo é classificar para a Libertadores e continuamos nessa disputa com um propósito claro pela frente”, disse o zagueiro.