Internacional tem três dúvidas para pegar o Vitória

Inter tem ausências de Mercado e Borré, mudanças na zaga e no setor ofensivo. Carbonero e Ricardo Mathias disputam vaga no ataque / Crédito: Jogada 10

Ramón Díaz estruturou um esboço do time titular do Internacional na última atividade de preparação que ocorreu no CT Parque Gigante, nesta terça-feira (04/11). O Colorado deve passar por pelo menos duas modificações, uma na zaga e outra no ataque, com as baixas de Mercado e Borré. Os dos jogadores estrangeiros não terão condições de atuar, porque cumprirão suspensão automática. Nos setores defensivo e ofensivo há concorrência por lugares no time entre Clayton Sampaio e Victor Gabriel, além de Carbonero e Ricardo Mathias, respectivamente. Outra alteração deve ser no lado direito com o retorno de Bruno Gomes como ala. Assim, simultaneamente, Vitinho provavelmente retornará ao ataque. O técnico utilizou a camisa 15 em algumas oportunidades na função que passou a exercer com Roger.

No entanto, desde o seu retorno aos gramados após se recuperar da grave contusão no joelho esquerdo, atuou com maior frequência em sua posição original como volante. Por sinal, na última partida, o empate com o Atlético, ele iniciou como meio-campista e na segunda etapa passou a jogar como lateral-direito. O comandante ressaltou que mesmo sem conseguir marcar contra o Galo, a performance do time lhe agradou. Especialmente pelo volume de jogo, com 22 finalizações, e também indicou que o comportamento foi o mesmo que simularam nos treinos. Assim, há indícios que Ramón manterá a estrutura tática com três zagueiros. Sem Mercado no setor defensivo, Vitão deve ser o seu substituto em posicionamento mais centralizado, como líbero. Portanto, o favorito a assumir a vaga na zaga seja Clayton Sampaio pelo lado direito, porém não se descarta Victor Gabriel como uma alternativa.

Prováveis alterações no setor criativo e ataque do Internacional Carbonero é o favorito a preencher a lacuna deixada por Borré. Inclusive, o técnico Ramón Díaz recebeu críticas por deixar o colombiano no banco de reservas na última partida. Apesar disso, o retorno de Carbonero provocaria uma mudança na disposição do ataque com um trio formado pelo camisa 7, Vitinho e Alan Patrick retornando à função de falso 9. Caso a preferência for usar Ricardo Mathias, o técnico seguiria com um centroavante, com características mais parecidas com Borré. No meio-campo, há também uma disputa entre dois volantes: Bruno Henrique e Luis Otávio. Portanto, o time inicial do Colorado deve ser: Ivan, Vitão, Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero (Ricardo Mathias) e Vitinho.