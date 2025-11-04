Internacional precisa acabar com seca de gols para superar o Vitória

Plano de se afastar do risco de entrar na zona de rebaixamento, Colorado tem que voltar a fazer gol depois de três jogos / Crédito: Jogada 10

O Internacional passa por um cenário em que necessita fazer mudanças para solucionar o clima de pressão e o temor pela proximidade do Z4. Entre as principais carências que o Colorado precisa resolver para voltar a vencer é acabar com o período sem fazer gols. Essa é uma prioridade para superar o Vitória em confronto direto nesta quarta-feira (05/11). Os gaúchos estão sem balançar as redes há três jogos consecutivos. A última vez que o Inter marcou um gol foi no triunfo sobre o Sport, último colocado do Brasileirão, no Beira-Rio, no dia 19 de outubro. Inclusive, na partida contra o Leão da Barra, Ramón Díaz terá a chance de corrigir uma escolha que gerou críticas. Afinal, ele iniciou com Carbonero como opção no banco de reservas.

O atacante era um diferencial no time inicial e vem sendo um dos poucos destaques positivos na temporada. Ou seja, é a maior esperança do comandante na missão de fazer o Internacional voltar a balançar as redes. Uma possibilidade de o colombiano ter iniciado como reserva foi a semana de treinamentos, que não teria sido proveitosa, o que poderia prejudicar o plano tático do Colorado. Internacional mais criativo no ataque Com relação à escalação do time titular, a possibilidade mais provável é a comissão técnica repetir a estratégia tática que o Internacional adotou contra o Botafogo: o 3-4-3. Na oportunidade, os gaúchos venceram por 2 a 0 e foi sua melhor atuação sob o comando da família Díaz e se tornou uma referência a se seguir nos próximos jogos. Carbonero e Vitinho atuaram abertos no setor ofensivo, mas também tiveram responsabilidades defensivas. Já Alan Patrick assumiu a função de falso 9. Outra missão para Ramón será montar um ataque com maior capacidade criativa. Isso porque, apesar do volume de jogo com 22 chutes, o Colorado produziu apenas uma grande chance.